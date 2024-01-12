Скасування святкових днів більше не впливає на економічний стан – Нацбанк

Скасування святкових днів після початку війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів, як він оцінює вплив відміни всіх святкових днів під час війни на економічну динаміку.

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«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», – пояснив заступник голови Нацбанку.

Він зауважив, що робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Натомість бізнес, за його словами, вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді притримуються встановлених державою правил.

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Сергій Ніколайчук наголосив, що скасування святкових днів було тим фактором, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі, на його думку, він не є якимось визначальним і важливим.

Нагадаємо, лише за офіційними підрахунками комунальний транспорт Києва втратив 200 мільйонів гривень доходу у 2022 році через повітряні тривоги.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти та золота до України.