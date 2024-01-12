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Скасування святкових днів більше не впливає на економічний стан – Нацбанк

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скасування святкових днів більше не впливає на економічний стан – Нацбанк
фото: прес-служба НБУ

Скасування святкових днів після початку війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів, як він оцінює вплив відміни всіх святкових днів під час війни на економічну динаміку.

«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», – пояснив заступник голови Нацбанку.

Він зауважив, що робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Натомість бізнес, за його словами, вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді притримуються встановлених державою правил.

Сергій Ніколайчук наголосив, що скасування святкових днів було тим фактором, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі, на його думку, він не є якимось визначальним і важливим.

Нагадаємо, лише за офіційними підрахунками комунальний транспорт Києва втратив 200 мільйонів гривень доходу у 2022 році через повітряні тривоги.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти та золота до України.

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Теги: бізнес Україна транспорт робота Нацбанк економіка державна служба

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