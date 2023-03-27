Німецькі правоохоронці провели обшуки в активістів, які збирали допомогу бійцям РФ

Правоохоронці вилучили комп'ютери та папки з документами

Сьогодні, 27 березня німецькі правоохоронці провели обшуки у проросійських активістів, котрі, ймовірно, збирали гроші для російської армії. Про це заявив представник прокуратури Кельна Ульф Віллун, пише Sky News.

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За словами Віллуна, сьогодні було видано ордер на обшук за адресою подружжя Єлени Колбаснікової та Макса Шлунда, які могли закупити для окупантів рації, навушники та телефони. Правоохоронці вилучили комп'ютери та папки з документами.

Віллун розповів, що отримані докази будуть використані для того, щоб з'ясувати, чи порушували прокремлівські активісти міжнародні санкції. Обмеження забороняють фінансувати покупку для російської армії певних товарів.

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Варто зауважити, що Колбасніковій та Шлунду загрожує до п'яти років в'язниці за таку допомогу окупантам.

Раніше повідомлялося, що затриманий за шпигунство на користь Росії співробітник Федеральної розвідувальної служби Німеччини, мав передати ФСБ координати поставлених Україні Himars.