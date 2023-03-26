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Поліція вилучила опудало Ердогана на антитурецькій демонстрації в Фінляндії (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Поліція вилучила опудало Ердогана на антитурецькій демонстрації в Фінляндії (відео)
Після вилучення опудала демонстрація продовжилася
фото: YLE

Демонстрація була організована спільнотою, яка виступає на захист курдів. У січні вони повісили опудало Ердогана перед будівлею мерії Стокгольму 

Перед будівлею посольства Туреччини в Гельсінкі в суботу відбулася антитурецька демонстрація, під час якої правоохоронці вилучили опудало турецкого президента Ердогана. Про це повідомила національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

Демонстрація почалася в центрі Гельсінкі на Сенатській площі, звідки її учасники пройшли маршем до посольства Туреччини. За оцінками поліції, у ній узяли участь менше ніж сто осіб.

Демонстрація організувала спільнота під назвою Rise Up for Rojava. Її активісти зняли дії поліції на відео і поділилися кадрами у Twitter. Поліція втрутилася і забрала у протестувальників опудало, що зображає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

«Поліція вважає, що метою дій демонстрантів була дискредитація президента Туреччини», – пояснив інспектор Еса Пеннанен із поліції Гельсінкі.

За його словами, за інцидентом порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу «Образа честі та гідності».

У Фінляндії існує конституційне право на проведення демонстрацій. Водночас дії, що підпадають під ознаки образи честі та гідності, заборонені законом.

Загалом, за словами поліції, демонстрація пройшла спокійно, і вона продовжилася після вилучення опудала. Одну людину оштрафували за те, що вона підійшла занадто близько до турецького посольства.

Rise Up for Rojava діє в усьому світі від імені курдів, зокрема організовуючи демонстрації.

Нагадаємо, що спільнота привернула до себе увагу громадськості в січні, коли повісила опудало президента Ердогана за ноги перед будівлею мерії Стокгольма. Цей інцидент обурив Туреччину і вплинув на процес розгляду заявки Швеції на вступ до НАТО.

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Фінляндія активісти поліція

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