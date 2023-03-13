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Не піде з Лаври: митрополит Павло записав звернення (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Не піде з Лаври: митрополит Павло записав звернення (відео)
фото: кадр відео

Ченці Московського патріархату не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки «живуть на цій території багато років»

Скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври.

У відеозверненні Павло заявив, що він та його «братія» нікуди йти не збираються.

Ієрарх звинував Міністерство культури у тому, що відомство нібито «робить непорозуміння між людьми», водночас запевнив, що «не виступає проти держави».

«Ми не маємо наміру виселяться і не будемо, так як зараз є закони, які на боці людини. (Не треба. - Ред.) нам погрожувати, що з нами розправляться – це не 1917-й рік. Сьогодні є світова спільнота, є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоби Господь показав чудо, але, напевно, все ж таки, нас заставлять», – він.

Павло поскаржився, що проти нього запровадили санкції і нібито «хочуть забрати громадянство». Також митрополит спробував запевнити, що ні він, ні інше духовенство УПЦ МП не є колаборантами.

«Ми не колаборанти, ми громадяни своєї країни, ми люди, які тут живуть з 1988 року, у багатьох немає іншого місця, крім цього», – зазначив Павло.

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.

До слова, глава Російської православної церкви фактично визнав підпорядкованість так званої УПЦ МП Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.

Крім того, міністр культури Ткаченко пригрозив Московській церкві кримінальною відповідальністю.

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Теги: церква міністр санкції документи культура громадянство свято Москва відео лавра

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