Не піде з Лаври: митрополит Павло записав звернення (відео)
Ченці Московського патріархату не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки «живуть на цій території багато років»
Скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври.
У відеозверненні Павло заявив, що він та його «братія» нікуди йти не збираються.
Ієрарх звинував Міністерство культури у тому, що відомство нібито «робить непорозуміння між людьми», водночас запевнив, що «не виступає проти держави».
«Ми не маємо наміру виселяться і не будемо, так як зараз є закони, які на боці людини. (Не треба. - Ред.) нам погрожувати, що з нами розправляться – це не 1917-й рік. Сьогодні є світова спільнота, є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоби Господь показав чудо, але, напевно, все ж таки, нас заставлять», – він.
Павло поскаржився, що проти нього запровадили санкції і нібито «хочуть забрати громадянство». Також митрополит спробував запевнити, що ні він, ні інше духовенство УПЦ МП не є колаборантами.
«Ми не колаборанти, ми громадяни своєї країни, ми люди, які тут живуть з 1988 року, у багатьох немає іншого місця, крім цього», – зазначив Павло.
Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.
До слова, глава Російської православної церкви фактично визнав підпорядкованість так званої УПЦ МП Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.
Крім того, міністр культури Ткаченко пригрозив Московській церкві кримінальною відповідальністю.
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