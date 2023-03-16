Хто з російських мільярдерів прийшов на зустріч із Путіним (фото)

Президент РФ Володимир Путін намагався переконати російських олігархів, що зараз у РФ найвигідніше будувати бізнес

16 березня відбувся з'їздиРосійського союзу промисловців і підприємців. На з’їд завітав і cпіввласник «Альфа-груп» Герман Хан, з якого нещодавно просили зняти санкції російські опозиціонери. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Це друга зустріч російсьского диктатора Володимира Путіна з великим бізнесом після початку війни. Попередня була скликана в перший же день вторгнення, 24 лютого. Після цього переважна більшість її учасників опинилася під санкціями США і ЄС. Посадовці ЄС називали саму по собі участь у тій зустрічі критерієм для потрапляння до санкційних списків.

Путін намагався переконати олігархів, що «в Росії краще» і що «антиросійськими санкціями Європа покарала саму себе», і що в РФ відкриваються «величезні можливості практично для будь-якого бізнесу».

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Проте мільярдери не виглядали задоволеними словами диктатора.

Окрім Германа Хана, на зустріч з Путіним прийшли власники «Северстали» Олексій Мордашов, «Норнікеля» Володимир Потанін, ММК Віктор Рашников, «Русснефть» Михайло Гуцерієв, «Ренови» Віктор Вексельберг, «Русала» Олег Дерипаска, а також ексвласник «Єврохіму» Андрій Мельниченко.

Зазначимо, що російський мільярдер Герман Хан був серед топменеджерів «Альфа-Груп», зняти санкції з яких просили російські опозиціонери. Лист, адресований голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн та Верховному представнику Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепу Боррелю, опублікував 8 березня головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.

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Лист, у якому російські опозиціонери просять зняти снкції з російських олігархів

У листі опозиціонери просили розглянути питання зняття санкцій із топменеджерів «Альфа-Груп» Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмичова. Судячи з фотографій листа, опублікованого Венедиктовим, під проханням підписалися соратник Олексія Навального Леонід Волков, засновниця «Дождя» Наталія Синдєєва та Віра Кричевська, журналісти Сергій Пархоменко та Леонід Парфьонов, політики Леонід Гозман та Альфред Кох, бізнесмен Євгеній Чичаркін.

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Нагадаємо, що нещодавно рахунки російського олігарха Фрідмана арештували в українському банку.

До слова, двоє російських олігархів також домагаються виключення зі списку санкцій.