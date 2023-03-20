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Швейцарський банківський гігант купив Credit Suisse

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Швейцарський банківський гігант купив Credit Suisse
Акції Credit Suisse за день обвалилися майже на 30%
фото з відкритих джерел

Credit Suisse отримав додаткову допомогу у формі ліквідності

Швейцарський банківський гігант UBS за 3 млрд швейцарських франків ($3,24 млрд) купив банк Credit Suisse, який минулого тижня втратив понад чверть своєї ринкової капіталізації. Про це йдеться у заяві UBS.

«За умовами угоди, яка включала всі акції, акціонери Credit Suisse отримають одну акцію UBS за кожні 22,48 акції Credit Suisse, що дорівнює 0,76 франка ($0,82 - ред.), на загальну суму 3 млрд франків», – йдеться в заяві.

Угода була схвалена урядом Швейцарії, який надав гарантії регулятору країни для виділення ліквідності Credit Suisse.

«Федеральна рада підтримує придбання банку Credit Suisse банком UBS. Щоб зміцнити стабільність фінансових ринків до здійснення цього придбання, Швейцарська Конфедерація надає гарантію Національному банку Швейцарії з метою надання Credit Suisse додаткової допомоги у формі ліквідності», – заявили в уряді.

Також для зменшення ризиків у зв’язку з придбанням активів держава надала банку 9 млрд франків.

Як повідомлялося, швейцарський Credit Suisse втратив понад чверть своєї ринкової капіталізації 15 березня, після того як його найбільший інвестор – Saudi National Bank – відмовився вкладати у банк додаткові гроші.

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Теги: гроші банк Швейцарія

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