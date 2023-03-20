Швейцарський банківський гігант купив Credit Suisse

Акції Credit Suisse за день обвалилися майже на 30%

Credit Suisse отримав додаткову допомогу у формі ліквідності

Швейцарський банківський гігант UBS за 3 млрд швейцарських франків ($3,24 млрд) купив банк Credit Suisse, який минулого тижня втратив понад чверть своєї ринкової капіталізації. Про це йдеться у заяві UBS.

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«За умовами угоди, яка включала всі акції, акціонери Credit Suisse отримають одну акцію UBS за кожні 22,48 акції Credit Suisse, що дорівнює 0,76 франка ($0,82 - ред.), на загальну суму 3 млрд франків», – йдеться в заяві.

Угода була схвалена урядом Швейцарії, який надав гарантії регулятору країни для виділення ліквідності Credit Suisse.

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«Федеральна рада підтримує придбання банку Credit Suisse банком UBS. Щоб зміцнити стабільність фінансових ринків до здійснення цього придбання, Швейцарська Конфедерація надає гарантію Національному банку Швейцарії з метою надання Credit Suisse додаткової допомоги у формі ліквідності», – заявили в уряді.

Також для зменшення ризиків у зв’язку з придбанням активів держава надала банку 9 млрд франків.

Як повідомлялося, швейцарський Credit Suisse втратив понад чверть своєї ринкової капіталізації 15 березня, після того як його найбільший інвестор – Saudi National Bank – відмовився вкладати у банк додаткові гроші.