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Популярний ювелірний бренд остаточно піде з ринку Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Популярний ювелірний бренд остаточно піде з ринку Росії
Алексіс Насард розповів, чому популярний бренд не залишатиметься в Росії
www.news.sky.com

Генеральний директор Swarovski Алексіс Назард оголосив про плани компанії піти з Росії

Через рік після почтатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відома австрійська ювелірна компанія Swarovski нарешті оголосила про плани остаточно піти з ринку Росії. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті видання Trend.

«Ми дійшли висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність (у Росії)», – заявив генеральний директор бренду Алексіс Насард.

Насард не вказав період виходу, але зазначив, що він буде «організований і здійснений відповідно до всіх чинних законів, включаючи економічні санкції та інші торговельні обмеження».

4 березня 2022 року компанія Swarovski оголосила  що у зв'язку із ситуацією в Україні  припиняє онлайн та офлайн-продаж ювелірних прикрас на території Росії. Компанія Swarovski закрила свої 12 російських магазинів, але все ще залишалася в країні. 

Нагадаємо, на початку 2023 року було  одразу декілька гучних скандалів навколо відомих міжнародних компаній, що продовжують працювати у Росії, яка багатьма країнами визнана агресором. Raiffesenbank International звинуватили у наданні пільгових кредитів та визнанні так званих ЛДНР.  Міністерство закордонних справ вимагало санкцій для австрійського керівництва банку.

Тим часом в Україні великі ритейл-мережі відмовляються від продукції Bonduelle, що надсилає новорічні привітання російським військовим. Попри те що Auchan організовує благодійні заходи на підтримку українців, мережа магазинів продовжує заробляти в РФ, а також потрапила у великий скандал, за що мав давати офіційне пояснення своєї позиції щодо війни в Україні та роботи мережі у Росії. 

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Теги: відео аукціон скандал санкції

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