Німецькі спецпризначенці почали готуватися до війни з Росією

Німецький спецназ відмовився від старої тактики через загрозу війни з РФ

Елітний підрозділ Бундесверу кардинально змінив тактику підготовки

Елітний підрозділ спеціального призначення Бундесверу KSK змінив програму бойової підготовки, зосередившись на можливому воєнному зіткненні з Росією. Якщо раніше німецькі спецпризначенці переважно готувалися до короткотривалих операцій, то тепер відпрацьовують тривалі бойові дії в складних польових умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Командир KSK Андреас Кюне розповів, що раніше спецоперації планували приблизно на три дні. Тепер військовослужбовців навчають діяти автономно протягом значно тривалішого часу. «Ми цілком конкретно орієнтуємося на противника в особі Росії», – наголосив Кюне.

За словами командира, нова програма підготовки враховує можливість протистояння регулярній армії, яка має на озброєнні танки, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрему увагу приділяють тренуванням за екстремально низьких температур. Такі погодні умови можуть виникнути під час виконання завдань на східному фланзі НАТО.

KSK базується в казармах Цеппеліна в місті Кальв поблизу Штутгарта. Загальна чисельність підрозділу становить близько 1500 осіб, проте безпосередньо спецпризначенці становлять приблизно третину особового складу. Решта військовослужбовців забезпечує діяльність формування.

Відбір до KSK залишається надзвичайно суворим. За наведеними даними, успішно пройти його вдається лише близько 15% кандидатів.

Нагадаємо, 26 жовтня на сході Латвії розпочалися масштабні військові навчання Resolute Reforger 2026, які стали найбільшими за всю історію багатонаціональної бригади НАТО в країні.

У маневрах беруть участь близько 3 тис. військовослужбовців та 1 тис. одиниць військової техніки. Навчання триватимуть до 8 листопада.

Під час маневрів військові відпрацьовують розгортання сил, логістичне забезпечення, управління та зв'язок, а також взаємодію з Національними збройними силами Латвії.

Навчання охоплюють Даугавпілський, Алуксненський, Балвський і Резекненський краї, а також місто Резекне. З 26 жовтня до 2 листопада передбачене переміщення військовослужбовців і техніки автомобільними дорогами та залізницею до районів проведення маневрів.