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Зять Трампа висунув Зеленському вимогу стосовно ударів по Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зять Трампа висунув Зеленському вимогу стосовно ударів по Росії
Посланець Трампа Джаред Кушнер повторив вимогу Трампа про удари по РФ
фото: Reuters

Під час переговорів в Осло Джаред Кушнер повторив позицію президента США, однак український лідер висунув зустрічну умову

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер під час переговорів в Осло 20 жовтня знову закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Американська сторона наполягає на припиненні таких атак, тоді як Київ пов'язує відповідне рішення із взаємними кроками Москви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, Кушнер долучився до переговорів у норвезькій столиці за допомогою відеозв'язку. Під час розмови він повторив вимогу Дональда Трампа про припинення українських атак на російські нафтопереробні підприємства.

«Кушнер долучився до зустрічі дистанційно й знову наполягав на вимозі Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах», – повідомило обізнане джерело Axios.

Співрозмовник видання також звернув увагу на те, як саме представник американської сторони висловлював свою позицію під час переговорів. За його словами, Кушнер прямо порушив питання припинення ударів по російських НПЗ. «Джаред був дуже прямолінійним», – зазначило джерело.

Після завершення зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив про готовність припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас глава держави наголосив, що такий крок можливий лише за умови відповідних дій із боку Росії.

Водночас Axios повідомило, що у Вашингтоні сподіваються на готовність Росії до компромісу під час переговорів з Україною. Такі очікування американської сторони пов'язані, зокрема, з рішенням Дональда Трампа погодитися на зняття санкцій із продажу російського дизельного пального.

Крім того, за інформацією видання, адміністрація США здійснила інші кроки, які позитивно сприйняли в Москві. Американська сторона розраховує, що ці рішення сприятимуть готовності російського керівництва до пошуку компромісу.

Окремо американський посадовець на умовах анонімності розповів Axios про результати переговорів, які відбулися 20 жовтня в Осло. За його словами, українська сторона представила нові ідеї та пропозиції, які учасники зустрічі детально обговорили.

Представник адміністрації США зазначив, що за результатами консультацій сторони досягли суттєвого прогресу. Також він повідомив про високий рівень узгодженості позицій на робочому рівні стосовно подальших дипломатичних кроків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Київ спільно з європейськими партнерами напрацював пропозиції для досягнення миру. Українська сторона очікує, що представники Сполучених Штатів донесуть ці ідеї до російського керівництва.

За словами глави держави, 20 жовтня відбулися важливі переговори з американськими та європейськими партнерами. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф особисто взяв участь у зустрічі в Осло, тоді як Джаред Кушнер долучився до обговорення онлайн.

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Теги: нафта росія Україна переговори Джаред Кушнер

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