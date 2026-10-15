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ЗМІ повідомили, що ЄС може запровадити санкції проти російських спортсменів: деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗМІ повідомили, що ЄС може запровадити санкції проти російських спортсменів: деталі
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ЄС обговорює варіанти обмеження доступу російських спортсменів до міжнародних змагань, а також запровадження проти атлетів із РФ санкцій. Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела, інформує «Главком».

Зазначається, що обговорення ведуться у Європейській службі зовнішніх дій. Розглядається зокрема варіант скорочення фінансування спортивних федерацій з боку Євросоюзу, якщо вони погоджуються повернути росіян до змагань.

Також пропонується не видавати візи спортсменам із РФ.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йшлосяся у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: санкції Європейський Союз спорт росія

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