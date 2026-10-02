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Зеленський назвав головну перешкоду для вступу України до ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський назвав головну перешкоду для вступу України до ЄС
Зеленський розповів, чого насправді прагне Путін в Україні
скриншот з відео

Президент дав коротку відповідь на запитання про найбільшу проблему на євроінтеграційному шляху та пояснив, чого прагне Кремль

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна головною перешкодою для вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ глави держави заявив під час Гельсінського безпекового форуму.

Під час дискусії Зеленського запитали, які найбільші перешкоди існують у процесі набуття Україною членства в ЄС. Президент відповів: «Путін, на мій погляд. Головна перешкода».

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Зеленський пояснив, що йдеться не лише про позицію російського диктатора щодо європейського майбутнього України. За його словами, Путін своїми діями намагається перешкоджати розвитку держави та вибору українців.

Президент також звернув увагу на нещодавні заяви Путіна про Україну та наголосив, що цілі Кремля не обмежуються захопленням окремих українських територій.

«І тому, вочевидь, зрозуміла його ціль повернути назад Радянський Союз. І тому його ціль не Схід України. Його ціль не Донбас. Його ціль – окупація всієї нашої держави», – заявив Зеленський.

За словами президента, прагнення Кремля відновити колишній вплив створює ризики не лише для України. Він згадав Білорусь, Казахстан і країни Балтії та наголосив на небезпеці для держав, які межують із Росією.

Зеленський додав, що членство в Європейському Союзі є вибором українського народу, а гарантії безпеки необхідні для захисту цього шляху.

«ЄС – це вибір нашого народу. І тому так важливо мати гарантії безпеки. Тому що це гарантує наш шлях. Шлях, який обрав народ України», – наголосив глава держави.

Під час форуму Зеленський також заявив, що Україна готова ділитися з партнерами досвідом, отриманим під час повномасштабної війни. Він згадав російські удари по дата-центрах, мобільному зв'язку, логістиці та залізниці, а також блокування моря. На думку президента, український досвід здатен посилити партнерів, Європейський Союз і НАТО.

Нагадаємо, Європейський Союз готує для України чітку дорожню карту вступу, яка має визначити покроковий шлях до членства. У документі планують зафіксувати пріоритетні реформи та орієнтовні строки завершення переговорів за окремими кластерами.

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Теги: Володимир Зеленський Україна Європейський Союз євроінтеграція росія

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