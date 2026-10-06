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Глава МЗС Німеччини назвав п’ять країн, куди може вторгнутися Росія

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Глава МЗС Німеччини назвав п’ять країн, куди може вторгнутися Росія
Берлін орієнтується на те, що російське керівництво переслідує ширші цілі, ніж нинішня війна проти України
фото: росЗМІ

Йоганн Вадефуль заявив, що Москва може мати плани щодо розширення своїх територіальних претензій за межі України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Росія може мати подальші плани за межами війни проти України. Серед можливих напрямків він назвав Грузію, Молдову та країни Балтії – Естонію, Латвію і Литву. Про це Вадефуль заявив в ефірі німецького телеканалу ntv, пише «Главком».

За словами німецького міністра, Берлін має виходити з того, що російське керівництво переслідує ширші цілі, ніж нинішня війна проти України. «І тому ми повинні виходити з того, що Росія має подальші плани», – сказав Вадефуль.

Він пояснив свою оцінку, зокрема, попередніми висловлюваннями президента РФ Володимира Путіна про розпад Радянського Союзу. Російський лідер раніше називав розпад СРСР «найбільшою геополітичною катастрофою» XX століття.

«Якщо це була найбільша катастрофа, то він, імовірно, хоче її виправити», – зазначив глава МЗС Німеччини. На уточнювальне запитання про те, що саме може входити до таких планів, Вадефуль назвав кілька країн.

«До цього належить Україна. До цього належить також Грузія. Також у Молдові ми бачимо російську активність. І, звичайно, сюди належала б і Балтія», – заявив він.

Водночас він наголосив, що Естонія, Латвія та Литва є членами Європейського Союзу та НАТО. У разі атаки на одну з цих держав Німеччина, як союзник, також буде безпосередньо залучена до ситуації.

Окремо Вадефуль згадав Польщу, коли говорив про зобов’язання Німеччини в межах НАТО. За його словами, Берлін не може вважати себе неатакованим лише тому, що удар припаде не по території самої Німеччини.

«Німеччина не лише тоді зазнає нападу, коли буде атакована Німеччина. Якщо кордон із Польщею, Естонією, Латвією чи Литвою буде порушено, ми також будемо атаковані», – пояснив міністр.

Вадефуль також заявив, що Німеччина вже стикається з російськими гібридними атаками. Він згадав інциденти з безпілотниками та кібератаки.

«Нас уже зараз атакують. Згадайте дрони в Лейпцигу», – сказав глава МЗС Німеччини. Водночас він наголосив, що наразі не називає такі дії повномасштабною війною, а визначає їх як гібридні атаки.

Нагадаємо, що Німеччина ризикує бути втягнутою у збройний конфлікт із Росією. Про це заявив президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер

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Теги: Німеччина війна Європа росія Україна Грузія Балтія

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