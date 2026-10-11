Чума в Росії: ВООЗ зробила офіційну заяву

ВООЗ не знає, від чого саме померла працівниця лабораторії

Експертам не вдалося встановити точну причину пневмонії, яка стала причиною смерті лаборантки в російському місті

Всесвітня організація охорони здоров’я й досі не знає, що стало спричинило пневмонії, від якої цього місяця померла російська працівниця лабораторії в науково-дослідному центрі з боротьби з чумою в Сибіру. Як інформує «Главком», про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву ВООЗ.

ВООЗ зазначила, що російський державний регулятор РФ повідомив: результати аналізів лабораторної працівниці та осіб, які контактували з нею, виявилися негативними щодо перевірених патогенів високої небезпеки.

В осіб, які контактували з нею, й досі не спостерігається жодних симптомів; також не виявлено жодних інших пов’язаних випадків важкої пневмонії.

«На підставі наданої інформації… ВООЗ не виявила доказів подальшої передачі інфекції, пов’язаної з цим випадком», – зазначили в заяві.

Проте в організації додали, що «ключовою невизначеністю є відсутність підтвердженого діагнозу в померлої працівниці лабораторії».

Зазначимо, Росія розслідує смерть 28-річної лаборантки Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Жінка померла 2 жовтня від «пневмонії невідомої етіології». Після її смерті майже 200 людей було поміщено під медичне спостереження. Фахівці проводять лабораторні дослідження, щоб встановити причину захворювання.

На тлі ситуації виникли побоювання, що йдеться про легеневу форму чуми, однак підтвердження цьому наразі немає Російські чиновники у сфері охорони здоров'я повідомили ВООЗ, що випадків чуми в Іркутську не зафіксовано.

Росспоживнагляд також заявляв, що санітарно-епідеміологічна ситуація в Іркутську та Шелехові залишається стабільною. За даними відомства, у зразках померлої не виявили збудників, пов'язаних із її роботою в лабораторії. Водночас російська сторона не повідомила, що саме спричинило пневмонію та смерть лаборантки. Серед контактних осіб виявили два випадки Covid-19 та два випадки риновірусної інфекції. Чи пов'язані вони зі смертю працівниці інституту, невідомо.