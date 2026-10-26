Росія на переговорах вимагатиме від НАТО відступити до кордонів 1997 року – The Telegraph

Москва прагне використати обговорення майбутнього України, щоб домогтися змін у системі безпеки Європи

Росія може вимагати скорочення військової присутності НАТО в Європі до рівня 1997 року. Така умова, за даними дипломатичних джерел The Telegraph, може стати одним із ключових пунктів позиції Москви під час нового раунду переговорів щодо завершення війни в Україні, пише «Главком».

Повернення до рівня 1997 року означало б відведення військової інфраструктури Альянсу з країн, які приєдналися до нього після цієї дати. Зокрема, це може стосуватися Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії. Усі ці держави мають спільний кордон із Росією.

Як зазначає видання, Кремль розглядає розширення НАТО на схід як одну з так званих «першопричин» війни. Москва прагне домогтися поступок не лише від України, а й від західних держав, зокрема обмеження подальшого розширення Альянсу та зміни військової присутності в Європі.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що європейські країни мають брати участь у переговорах щодо України, оскільки без них складно досягти домовленостей. Водночас він не очікує значного прогресу від наступної зустрічі та назвав її своєрідним пробним етапом.

За даними журналістів, дипломатичні джерела вважають, що залучення європейських держав може бути частиною спроб Москви порушити питання про майбутнє НАТО та домогтися поступок щодо його військової присутності.

Нагадаємо, що Росія погодилася відновити тристоронні переговори за участю України та США, які можуть відбутися в Абу-Дабі в листопаді. Перед цим спецпредставник президента США Стів Віткофф провів зустріч із Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.