Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія на переговорах вимагатиме від НАТО відступити до кордонів 1997 року – The Telegraph

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Росія на переговорах вимагатиме від НАТО відступити до кордонів 1997 року – The Telegraph
Залучення європейських держав може бути частиною спроб Москви порушити питання про майбутнє НАТО
фото: flickr.com

Москва прагне використати обговорення майбутнього України, щоб домогтися змін у системі безпеки Європи

Росія може вимагати скорочення військової присутності НАТО в Європі до рівня 1997 року. Така умова, за даними дипломатичних джерел The Telegraph, може стати одним із ключових пунктів позиції Москви під час нового раунду переговорів щодо завершення війни в Україні, пише «Главком».

Повернення до рівня 1997 року означало б відведення військової інфраструктури Альянсу з країн, які приєдналися до нього після цієї дати. Зокрема, це може стосуватися Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії. Усі ці держави мають спільний кордон із Росією.

Як зазначає видання, Кремль розглядає розширення НАТО на схід як одну з так званих «першопричин» війни. Москва прагне домогтися поступок не лише від України, а й від західних держав, зокрема обмеження подальшого розширення Альянсу та зміни військової присутності в Європі.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що європейські країни мають брати участь у переговорах щодо України, оскільки без них складно досягти домовленостей. Водночас він не очікує значного прогресу від наступної зустрічі та назвав її своєрідним пробним етапом.

За даними журналістів, дипломатичні джерела вважають, що залучення європейських держав може бути частиною спроб Москви порушити питання про майбутнє НАТО та домогтися поступок щодо його військової присутності.

Нагадаємо, що Росія погодилася відновити тристоронні переговори за участю України та США, які можуть відбутися в Абу-Дабі в листопаді. Перед цим спецпредставник президента США Стів Віткофф провів зустріч із Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Читайте також:

Теги: НАТО путін переговори Україна війна Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За повідомленням Білого дому, локальне перемир’я має розпочатися 29 жовтня
Трамп зробив заяву про перемир'я між Україною та РФ
23 жовтня, 19:45
Потепління змінює умови в Арктиці та відкриває нові можливості для судноплавства
Росія й Китай посилили вплив в Арктиці: Європа готує відповідь
20 жовтня, 02:26
До розслідування також залучили Службу військової контррозвідки Польщі
У Польщі затримано курсанта з України за підозрою у шпигунстві
19 жовтня, 18:24
Трамп здивував знаннями по географії
Трамп бідкається, що Україна через війну втратила «океани»
19 жовтня, 04:57
Ціна на квартири у Львові збільшилася більше ніж на третину
Скільки коштує оренда житла на заході України: де ціни стартують від 8000 грн
17 жовтня, 19:15
Наслідки російської атаки на Київ
Повітряні сили повідомили особливості масованої атаки РФ
14 жовтня, 09:28
За один тиждень російські датацентри зазнали щонайменше трьох атак
РФ терміново залучає Міноборони для захисту датацентрів, які зазнали критичних пошкоджень
12 жовтня, 11:21
Росія тестує українців на капітуляцію: чого домагається Кремль
Перш ніж говорити про переговори, згадаймо вимоги Росії
6 жовтня, 14:09
Сеул вимагає від Києва визнати домовленість про конфіденційність та офіційно вибачитися
Київ – Сеул: ставки підвищуються
4 жовтня, 11:25

Політика

«Путіну не можна довіряти». Спікер Джонсон зробив заяву про переговори
«Путіну не можна довіряти». Спікер Джонсон зробив заяву про переговори
Росія на переговорах вимагатиме від НАТО відступити до кордонів 1997 року – The Telegraph
Росія на переговорах вимагатиме від НАТО відступити до кордонів 1997 року – The Telegraph
Фон дер Ляєн відреагувала на результати виборів у Сербії
Фон дер Ляєн відреагувала на результати виборів у Сербії
Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня
Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня
КНДР заявила про відновлення психологічної війни з Південною Кореєю
КНДР заявила про відновлення психологічної війни з Південною Кореєю
У Росії зійшов із рейок потяг із цистернами пального: спалахнула пожежа
У Росії зійшов із рейок потяг із цистернами пального: спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
124K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
60K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua