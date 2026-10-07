Нобелівську премію з хімії присуджено за розгадку столітньої загадки

Анрі Каган та Кенсо Соаї стали лауреатами Нобелівської премії з хімії 2026 року

Анрі Каган та Кенсо Соаї пояснили, як у природі може виникати лише одна з двох дзеркальних форм молекул

Нобелівську премію з хімії 2026 року отримали французький науковець Анрі Б. Каган та японський хімік Кенсо Соаї. Їх відзначено «за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Нобелівський комітет.

Каган працює в Університеті Париж-Південь у Франції, а Соаї – у Токійському університеті науки в Японії. Лауреати порівну розділять грошову винагороду у 12 млн шведських крон – близько $1,2 млн. Їхні відкриття допомогли розв'язати хімічну загадку, якій понад сто років.

Деякі молекули, зокрема амінокислоти, існують у двох формах, що є дзеркальними відображеннями одна одної – подібно до правої та лівої руки. Однак у білках клітин живих організмів переважає лише одна з цих форм. Це явище називають гомохіральністю.

Упродовж тривалого часу хіміки намагалися зрозуміти, як вона виникає. Під час лабораторних реакцій, у яких утворювалися дві дзеркальні форми молекул, науковці зазвичай отримували їх у рівній кількості. Водночас хіміки прагнули навчитися отримувати лише одну з них. Це має практичне значення, зокрема для фармацевтики, де різні дзеркальні форми молекул можуть по-різному взаємодіяти з живими організмами.

Каган і Соаї навчилися керувати хімічною асиметрією

Перший важливий крок Анрі Каган зробив у 1986 році, відкривши новий спосіб керування хімічними реакціями. Це дало змогу отримати більший надлишок одного з дзеркальних ізомерів, ніж раніше вважали можливим. У 1995 році Кенсо Соаї опублікував роботу, в якій описав першу в історії хімічну реакцію, здатну забезпечити гомохіральність.

Остаточного успіху Соаї досяг у 2003 році: внаслідок реакції утворилася лише одна з двох дзеркальних форм. Раніше такого результату не вдавалося досягти, окрім процесів, які відбуваються у живих організмах.

«Анрі Каган і Кенсо Соаї розв'язали хімічну загадку, що існувала понад століття: як гомохіральність може виникати спонтанно. Розроблені ними хімічні реакції вражають», – зазначив голова Нобелівського комітету з хімії Гайнер Лінке.

Відкриття науковців допомагають у виробництві ліків

У Нобелівському комітеті наголосили, що відкриття Кагана та Соаї дали хімікам змогу керувати реакціями таким чином, щоб вони приводили до гомохіральності. Роботи лауреатів мають важливе значення для науковців, які розробляють хімічні реакції для виробництва фармацевтичних препаратів.

Нобелівська премія відзначає 125-річчя. Від 1901 до 2025 року премії присуджували 633 рази, а лауреатами стали 1026 людей та організацій. До ювілейного року Нобелівський фонд збільшив розмір грошової винагороди на 1 млн шведських крон – до 12 млн крон, що становить близько $1,2 млн.

Нагадаємо, Нобелівський комітет уже оголосив лауреатів премій 2026 року з фізіології та медицини, а також фізики. Лауреата премії з літератури оголосять 8 жовтня, премії миру – 9 жовтня.

Нобелівський сезон завершиться 12 жовтня оголошенням премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля.

Торік Нобелівську премію з хімії отримали Сусумі Кітагава, Річард Робсон та Омар М. Ягі за розробку металоорганічних каркасних структур.