Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з хімії

Лауреати премії створили молекулярні конструкції з великими просторами, через які можуть протікати гази та інші хімічні речовини

Відкриття вчених дозволить розкладати залишки ліків і добувати воду з повітря в пустелі

Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з хімії 2025 року. Нагороду здобули японський науковець Сусуму Кітагава, британець Річард Робсон та американець Омар Ягхі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Нобеля.

Лауреати Нобелівської премії з хімії 2025 року створили молекулярні конструкції з великими просторами, через які можуть протікати гази та інші хімічні речовини. Ці конструкції, металоорганічні каркаси, можуть використовуватися для отримання води з повітря пустелі, уловлювання вуглекислого газу, зберігання токсичних газів або каталізації хімічних реакцій.

Зазначається, що реалізації ідеї почалося в 1989 році, коли Річард Робсон випробував новий спосіб використання властивостей атомів. Він поєднав позитивно заряджені іони міді з чотирирукою молекулою, яка мала хімічну групу, що притягувалася до іонів міді на кінці кожного плеча. Коли вони поєдналися, вони утворили добре впорядкований, просторий кристал. Він був схожий на діамант, наповнений незліченними порожнинами.

Робсон відразу ж розпізнав потенціал своєї молекулярної конструкції, але вона була нестабільною і легко руйнувалася. Однак Сусуму Кітагава і Омар Ягі забезпечили цей метод побудови міцним фундаментом: між 1992 і 2003 роками вони окремо зробили серію революційних відкриттів.

Кітагава показав, що гази можуть надходити в конструкції і виходити з них, і передбачив, що металоорганічні каркаси можна зробити гнучкими. Ягі створив дуже стабільний металоорганічний каркас і показав, що його можна модифікувати за допомогою раціонального проектування, надаючи йому нових і бажаних властивостей.

Після революційних відкриттів лауреатів хіміки створили десятки тисяч різних металоорганічних каркасів. Деякі з них можуть сприяти вирішенню найважливіших проблем людства, зокрема, їх можна застосовувати для розкладання слідів фармацевтичних препаратів у навколишньому середовищі, уловлювання вуглекислого газу або отримання води з повітря пустелі.

Як відомо, лауреатами Нобелівської премії з хімії 2024 року стали вчений з США Девід Бейкер «за обчислювальний дизайн білка» та британці Деміс Хассабіс та Джон Джампер «за передбачення структури білка».

До слова, Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини цьогоріч отримали американські вчені Мері Брунков і Фред Рамсделл та японський науковець Шимон Сакакучі. Троє науковців відзначені за революційні відкриття в галузі периферичної імунної толерантності, яка запобігає шкоді, яку імунна система може завдати організму.

Також Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики 2025 року. Нагороду здобули Джон Кларк, Майкл Деворет і Джон Мартініс.