Вчені створили автономну роборуку, схожу на персонажа з «Сімейки Адамсів»

Розробка може не лише рухатися, а й виконувати завдання без постійного контролю людини

Роботизована рука пересувається на власних пальцях, відновлюється після падіння та може виконувати прості завдання

Вчені створили автономну роботизовану руку, яка може самостійно пересуватися на пальцях, підтримувати власну вагу та взаємодіяти з предметами. Розробку представили дослідники Soft Robotics Lab при ETH Zurich. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дослідження, опубліковане на платформі arXiv.

Роборука ходить на власних пальцях

Для експерименту дослідники використали п'ятипалу роботизовану кисть. Зовні вона нагадує руку з «Сімейки Адамсів». Кисть має 20 приводних суглобів, а її загальна маса разом із батареєю та бортовим комп'ютером становить 818 г.

Головна особливість розробки полягає в тому, що пальці виконують одразу дві функції. Вони слугують опорами для пересування, але водночас можуть використовуватися для взаємодії з навколишнім середовищем.

Робот навчається рухатися за допомогою штучного інтелекту. Спочатку його тренували методом навчання з підкріпленням у симуляторі, налаштованому за даними реальної роботизованої кисті. Після цього навчену систему перенесли на фізичний пристрій.

Роботизовану руку випробували на різних поверхнях

Дослідники продемонстрували пересування роботизованої руки без кабелів на 14 різних поверхнях. Серед них були трава, гравій, асфальт, плитка, килим, бетон, металеві та дерев'яні покриття. Для руху робот не використовує колеса чи додаткові ноги.

Розробка також здатна відновлюватися після падіння. Під час випробувань спеціальна система повернула кисть у положення на кінчиках пальців у 21 із 25 спроб.

Робот може натискати клавіші та штовхати предмети

Можливості руки не обмежуються пересуванням. Під час експериментів вона могла натискати клавіші на клавіатурі, виконуючи послідовні команди в грі Sokoban, причому для цього не використовувала візуальний зворотний зв'язок.

Також роботизована рука могла підходити до кубика та штовхати його до визначеної цілі за допомогою інформації з камери, розташованої над робочою зоною.

Автори дослідження зазначають, що така конструкція поєднує в одному пристрої можливість пересування та маніпуляції з предметами. Замість окремого механізму для руху робот використовує пальці, які вже має.

Раніше «Главком» писав, що китайський робот-гуманоїд Lightning подолав 100 метрів за 9,32 секунди, випередивши результат Усейна Болта на 0,26 секунди. Робот розвинув максимальну швидкість близько 52 км/год.