Чума в Росії. Загроза чи попередження для України?

Офіційна версія – розбита пробірка – має стати предметом тверезого аналізу для України та світу

«Я не знаю, чим воюватимуть у Третій світовій війні,

але в Четвертій – палицями й камінням»

Альберт Ейнштейн

Ми дивимося фільми про монстрів і віруси й заспокоюємо себе думкою, що це фантастика. Але наприкінці вересня 2026 року реальність вкотре виявилася переконливішою за сценарії. В Іркутській області Росії померла 27-річна співробітниця протичумного інституту – з легеневою формою чуми. Під медичним наглядом і в госпіталях виявилося близько 190 контактних осіб. Офіційна версія – розбита пробірка. І саме ця версія, а не сама хвороба, має стати предметом тверезого аналізу для України та світу.

27-річна Дарʼя Шипілова, співробітниця протичумного інституту – з легеневою формою чуми

Чому версія «розбитої пробірки» викликає більше питань, ніж дає відповідей?

Робота з живими культурами Yersinia pestis ведеться в установах найвищого рівня біологічної безпеки. Це не колба на лабораторному столі: це замкнені боксові системи, окрема система фільтрації повітря, шлюзи, персональні засоби захисту, суворий облік кожного зразка й маніпуляції через захисні бар’єри. Сенс цієї архітектури полягає саме в тому, щоб аварія всередині бокса не означала контакту людини з агентом. Український журналіст і військовослужбовець Антон Швець публічно висловив сумнів, що зараження в такій системі можливе через звичайну недбалість, і припустив, що реалістичнішим виглядає несанкціонований винос живої культури за межі лабораторії.

Українській аудиторії варто утриматися від поспішних висновків: публічно доступних доказів навмисного застосування біологічного агента немає, а природні вогнища чуми в Бурятії, Монголії та Забайкаллі існують і реально дають випадки зараження щороку. Але так само неприпустимо задовольнятися офіційним поясненням країни, яка систематично бреше про Чорнобиль, Курськ, «Нєбо», Бучу й склади боєприпасів. Коли держава з таким реноме повідомляє про аварію на об’єкті, що працює з агентом із першої групи патогенності, світ отримує не роз’яснення, а інформаційний сигнал. І прочитати його можна двояко: або система біобезпеки Росії деградувала до рівня, небезпечного для всіх сусідів, або комусь було потрібно, щоб світ побачив: об’єкт працює, компетенції живі, агент – на місці.

Чума як біологічний агент: що саме відомо?

Збудником чуми є бактерія Yersinia pestis – тобто за своєю природою це бактеріальний, а не вірусний агент. Ця плутанина («вірус чуми»), яка вже тиражується в медіа, сама по собі показова: суспільство не володіє базовим словником для розмови про біологічні загрози. Варто чітко розмежовувати три поняття: чума – це захворювання; Yersinia pestis – його збудник; біологічна зброя – засіб навмисного застосування біологічного агента для ураження людей, тварин або рослин.

Всесвітня організація охорони здоров’я відносить чуму до особливо небезпечних інфекцій, а Центри контролю та профілактики захворювань США класифікують Y. pestis як агент категорії А – найвищого біотерористичного пріоритету. Підстава проста: природні резервуари (дикі гризуни) та переносники (блохи) існують постійно, летальність без лікування надзвичайно висока, а легенева форма передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Саме легенева форма – найагресивніша: стан хворого стає критичним протягом 12–24 годин, тоді як звичайна пневмонія розвивається днями.

Чума лікується, але вікно вимірюється годинами

Критично важлива й добра новина: чума лікується. Стрептоміцин, гентаміцин, доксициклін, тетрациклін, ципрофлоксацин і левофлоксацин ефективні – за умови, що терапію розпочато в першу добу після появи симптомів. Постконтактна профілактика антибіотиками в поєднанні з ізоляцією контактних осіб здатна погасити локальний спалах. Вакцини існують, але застосовуються лише для груп найвищого ризику – персоналу біолабораторій, єгерів, мисливців у природних вогнищах. Імунітет після них нетривкий, тому масова вакцинація недоцільна. Іншими словами, медицина має інструменти – але вікно для їх застосування вимірюється годинами.

Історія: чума вже була зброєю…

Це не теоретизування. Історія задокументувала кілька епізодів. У 1346 році під час обміну Каффою (сучасна Феодосія) нападники перекидали через мури тіла померлих від чуми – і з цього, за поширеною версією, почався шлях «Чорної смерті» до Європи, де вона забрала від третини до половини населення континенту. У 1930–40-х роках японський «Загін 731» у Манчжурії проводив досліди над людьми й застосовував заражених чумою носіїв проти китайського цивільного населення. Радянський Союз, уже підписавши Конвенцію про біологічну та токсинну зброю 1972 року, продовжував масштабну таємну програму «Біопрепарат», у якій чума була одним із профільних напрямів. Про це світ дізнався лише після визнань перебіжчиків на початку 1990-х.

Саме тут і міститься головний урок. Конвенція 1972 року забороняє розробку й накопичення біологічної зброї, але – унікальний випадок серед угод про зброю масового знищення – не має механізму верифікації. Немає інспекцій, немає обов’язкових перевірок, немає органу з повноваженнями. Є лише слово держави. Радянський досвід довів, чого варте це слово.

Що залишається невизначеним – і чому це найнебезпечніше?

Поточна ситуація характеризується не стільки відомими фактами, скільки обсягом невідомого. Неясно, чи штам був природним, чи лабораторним, а це питання має практичне значення, бо від характеристик штаму залежить, чи працюватимуть стандартні протоколи антибіотикотерапії. Неясна реальна кількість інфікованих: цифра близько 190 – це кількість узятих під нагляд, а не підтверджених випадків, і в закритій інформаційній системі ця цифра перевірці не підлягає. Неясно, скільком людям контактні особи встигли передати інфекцію до запровадження карантину.

Саме швидкість і робить легеневу форму окремою категорією ризику. Інкубаційний період сягає від кількох годин до кількох днів. Людина в аеропорту, в потязі, у торговому центрі залишається мобільною й соціально активною протягом того відрізку часу, коли вона вже заразна. У світі з мільйонами авіапасажирів щодня локальний спалах і міжнародна проблема розділені не кордоном, а розкладом рейсів.

Станом на сьогодні ВООЗ не рекомендує обмежень на поїздки й торгівлю, вважаючи вогнище локалізованим. Медичні агенції радять лише утриматися від відвідування Іркутської області та прикордонних районів Монголії, не контактувати з дикими гризунами й не купувати м’ясо бабаків. Але ця оцінка побудована на даних, які надає сторона, що не має жодної історії правдивого інформування.

Повзуча війна як інкубатор…

Війна Росії проти України набула характеру повзучої – довгої, виснажливої для обох сторін і для світу. І тут міститься екзистенційний вимір, який виходить далеко за межі двох держав. Що довше триває така війна, то сильніший тиск на обидві сторони шукати нові технологічні рішення, і то вище спокуса вперше застосувати те, що раніше вважалося неприпустимим. Ця війна вже стала першим полігоном для масового застосування дронів, систем ураження з елементами автономності, роїв, РЕБ-протистояння нового типу. Росія вже застосовувала в Україні хімічні речовини подразнювальної дії – факт, зафіксований міжнародними структурами. Поріг переходиться поступово, а не одним стрибком: спочатку те, що можна заперечити, потім те, що можна виправдати, потім те, що вже стало звичним.

Саме в цій логіці заява про «випадковість» стає зрозумілою. Випадковість – це найдешевша форма демонстрації. Вона нічого не порушує формально, нічого не визнає, не дає підстав для відповіді, але її бачать усі, кому адресовано. Альбер Камю завершив свій роман думкою про те, що бацила чуми не зникає назавжди: вона десятиліттями терпляче чекає й повертається, коли люди перестають бути уважними. Цю неуважність сьогодні й перевіряють.

Що робити Україні?

Україна має найменше часу на роздуми, і найбільше причин діяти.

Біологічна розвідка та моніторинг. Система епіднагляду має працювати як елемент оборони, а не лише охорони здоров’я: раннє виявлення аномальних кластерів пневмоній, обмін даними з ECDC і ВООЗ у режимі реального часу, аналіз подій на території противника.

Запаси та логістика. Стратегічний резерв антибіотиків (доксициклін, ципрофлоксацин, гентаміцин, стрептоміцин), засобів захисту класу FFP3, діагностичних тестів, із планом доставки в регіони за години, а не тижні. Антибіотик, який прибув на другу добу – це просто таблетка.

Що довше триває війна, то вище спокуса вперше застосувати те, що раніше вважалося неприпустимим

Готовність медичної системи. Протоколи дій для первинної ланки, тренінги з розпізнавання особливо небезпечних інфекцій, інфекційні бокси, навчання персоналу. Ключова точка відмови – не ліки, а той лікар, який на третій годині не подумає про чуму.

Комунікаційна оборона. Паніка – це зброя, і її застосують швидше за будь-який агент. Потрібен єдиний авторитетний державний голос, швидке, перевірене, зрозуміле інформування та превентивна робота з фейками.

Міжнародний трек. Україна має стати голосом, який повертає питання верифікації Конвенції 1972 року до порядку денного – з вимогою механізму інспекцій, прозорості щодо об’єктів подвійного призначення та міжнародного доступу до даних про спалах.

Що робити світу?

Для світу висновок жорсткіший: архітектура біологічної безпеки, збудована в 1972 році, не відповідає ні технологіям, ні рівню довіри 2026 року. Конвенція без інспекцій – це угода, яка покладається на сумління підписантів. Потрібні механізм верифікації з реальними повноваженнями, глобальна система раннього попередження з обов’язковим повідомленням про інциденти в лабораторіях високого рівня безпеки, міжнародні стандарти біобезпеки з зовнішнім аудитом і, окремо, правила для сфери синтетичної біології, де бар’єр входу знижується щороку.

Розвиток медицини при цьому створює асиметрію, яку легко недооцінити. З одного боку, ми маємо антибіотики, секвенування за години, платформні вакцини, досвід Covid-19. З іншого – технології, які дозволяють модифікувати агента, стали доступнішими, дешевшими й менш залежними від державних ресурсів. Антибіотикорезистентність зростає. Медицина сильніша, ніж будь-коли в історії, але вперше вона конкурує не з природою, а з навмисним задумом – а задум уміє враховувати захист.

Що казали про це ті, хто знав?

Джошуа Лєдерберг, Нобелівський лауреат і один із тих, хто першим попередив про біологічні загрози, сформулював просте правило: жодна країна не захищена, поки не захищені всі – мікроб не визнає кордонів і візових режимів.

Кен Алібек, перший заступник керівника радянської програми «Біопрепарат», після втечі на Захід свідчив, що найбільшою небезпекою була не технологія, а секретність: програма існувала роками всередині держави, яка публічно підписала заборону. Білл Ґейтс на Мюнхенській конференції з безпеки попереджав, що наступна епідемія цілком може початися не в природі, а за комп’ютером. А Альберт Ейнштейн ще на зорі атомної ери зауважив, що не знає, чим воюватимуть у Третій світовій війні, але в Четвертій точно палицями й камінням.

Висновки

Інцидент в Іркутській області – непідтверджена біологічна атака. Але це перевірка: реакції світу, швидкості ВООЗ, рівня нашої готовності й нашої уваги.

Чума лікується, але вікно вимірюється годинами. Тому вирішальні не ліки, а швидкість: діагностики, ізоляції, доставки, рішення.

Головна прогалина – це не медична, а правова: Конвенція 1972 року не має механізму верифікації. Доки це так, гарантією залишається слово держав, одна з яких уже порушила його в минулому.

Повзуча війна небезпечна тим, що поступово нормалізує неприпустиме. Поріг переходиться малими кроками, і саме тому кожен крок має отримувати відповідь.

Деякі вчені говорять, що за найближчі 50–100 років населення планети може скоротитися на десятки відсотків, якщо технології масового ураження опиняться в руках, не обмежених жодними запобіжниками. Це не прогноз – це попередження про те, що запобіжники потрібно будувати заздалегідь, бо після події їх будувати вже не буде кому. Люди здатні на будь-що – історія ХХ століття не залишила тут простору для ілюзій. Але люди здатні й на інше: домовлятися, перевіряти, готуватися, не вдавати, що не бачать сигналу. Чума в інформаційному просторі – це поки що попередження. Чи стане вона загрозою, залежить від того, чи почули ми його сьогодні…

«Мікроб, який учора забрав дитину на далекому континенті,

сьогодні може дістатися вашої, а завтра – посіяти пандемію».

Джошуа Лєдерберг, Нобелівський лауреат

Олег Семененко, для «Главкома»