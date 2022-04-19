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    Події в Україні

    Близько 10 тисяч українських бійців поїдуть на лікування до Польщі

    Прем'єр Польщі відвідав поранених українських бійців у Львові - Близько 10 тисяч українських бійців поїдуть на лікування до Польщі
    Прем'єр Польщі відвідав поранених українських бійців у Львові
    фото: Андрій Садовий

    Кілька десятків українських військових вже перебувають на лікуванні в польських шпиталях

    Польща готова надати медичну допомогу приблизно 10 тисячам українських солдат у своїх госпіталях у разі потреби. Про це під час візиту в Україну заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, повідомляє ВВС.

    Моравецький зауважив, що кілька десятків українських військових вже перебувають на лікуванні в польських шпиталях.

    19 квітня польський прем'єр-міністр приїхав до Львова, щоб відкрити перше модульне містечко для вимушених переселенців. У будинках, які будуються за фінансової підтримки Польщі, будуть проживати жінки та діти, які виїхали зі східних регіонів через російську агресію.

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу та підтримку Польщі.

    «Ми відкриваємо у Львові житлові приміщення для притулку внутрішньо переміщених осіб. Україна може розраховувати на Польщу. Ми надаємо гуманітарну, військову та політичну допомогу», – зазначив Моравецький.

    У кожному із будиночків можуть жити 2–4 людини. Всередині контейнерів є світло та тепло, а також вони облаштовані меблями. На території містечка розташовані санвузли та їдальня.

    Теги: росія окупанти Польща війна військові лікарня Україна окупація солдат #stoprussia
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    Близько 10 тисяч українських бійців поїдуть на лікування до Польщі