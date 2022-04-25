У Норвегії активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою

Активісти, які прибули на невеликому човні, прикували себе до якірного ланцюга танкера

Активісти міжнародної природоохоронної організації Greenpeace заблокували танкер, який доставив російську нафту до берегів Норвегії. Учасники акції прикували себе ланцюгом до судна на знак протесту проти російського вторгнення в Україну, повідомляє Reuters.

Танкер «Усть-Луга» зараз стоїть на якорі біля нафтового терміналу Exxon Mobil в Слагені, приблизно в 70 км на південь від столиці Осло.

Активісти, які прибули на невеликому човні, прикували себе до якірного ланцюга танкера, намагаючись запобігти розвантаженню 95 тисяч тонн нафти.

«Нафта лежить в основі не лише кліматичної кризи, а й воєн і конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія діє як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна», - заявив керівник «Грінпіс» у Норвегії Фроде Плейм.

Група закликала уряд Норвегії заборонити імпорт російського викопного палива і заявила, що норвезький підрозділ Exxon Mobil Esso має розірвати будь-які контракти на такий імпорт з Росії після вторгнення в Україну.

Esso Norway погодилася купити нафту до початку війни і не планує подальших закупівель у Росії, повідомив норвезькій щоденній газеті Dagbladet представник компанії.

Раніше активісти Greenpeace заблокували два нафтових танкери біля узбережжя Данії для перевезення 100 тис.тонн російської нафти.

Танкери з російською нафтою заблоковані в Данії. Фото tv2nord.dk

На байдарках і надувних човнах активісти встали між нафтовими танкерами Seaoath і Pertamina Prime недалеко від Фредеріксхавна, Данія, перешкоджаючи перекачуванню нафти з корабля на корабель.

Kristian Buus / Greenpeace

За даними Greenpeace і Refinitiv, судно Seaoath прибуло з Росії зі 100 тисячам тонн сиро нафти марки Urals і намагалося переправити нафту на більший танкер Pertamina Prime.

Європейський союз і його союзники ввели серйозні санкції проти Росії, включаючи заморожування активів її центрального банку. У той час як Сполучені Штати і Великої Британія зробили кроки щодо заборони імпорту російської нафти, ЄС, який в значній мірі залежить від російських енергоносіїв, не ввів санкції щодо російської нафти і природного газу.

«Грінпіс» заявив, що відстежив 299 танкерів з нафтою і газом з Росії з початку вторгнення Кремля в Україну 24 лютого. З них 132 прямували до Європи.



