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    Події в Україні

    Норвежка із Інтернаціонального легіону розповіла про війну та українських воїнів

    Сандра Андерсен Ейра залишила рідну Норвегію і приїхала на війну до України, де працює медиком у Інтернаціональному легіоні - Норвежка із Інтернаціонального легіону розповіла про війну та українських воїнів
    Сандра Андерсен Ейра залишила рідну Норвегію і приїхала на війну до України, де працює медиком у Інтернаціональному легіоні
    фото: Facebook Сандри Андерсен Ейри

    Колишня депутатка місцевого парламенту в Норвегії не розповіла рідним, що їде на війну в Україну

    35-річна норвежка Сандра Андерсен Ейра воює проти Росії в складі Інтернаціонального легіону і захоплюється українцями. Про це ексдепутатка Саамського парламенту Норвегії розповіла в інтерв’ю НВ.

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    Ейра, яка у мирному житті була рибалкою, прибула до України на початку березня, ухваливши рішення дуже швидко: «Мені не потрібно було думати: я побачила, що відбувається, і через 24 години була вже на військовій базі в Україні».

    Хоч Сандра і працює військовим медиком у Інтернаціональному легіоні, їй доводилося часто стикатися із українськими військовослужбовцями. Норвезька легіонера відзначила, що чула про те, як східноєвропейські хлопці ставляться з повагою до дівчат, а тепер переконалася у цьому на власному досвіді. «Кілька днів провела з українськими бійцями під повітряними обстрілами у засідці, і за все моє життя до мене ніколи не ставилися краще», – запевнила медик Інтернаціонального легіону.

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    Вона пригадала, як українські військові «навіть під звуки бомб» робили їй подарунки – шоколадки, цукерки чи навіть троянди до Міжнародного жіночого дня.

    Також Сандра розповіла про враження від зустрічі із цивільним населенням, назвавши українців дивовижними. «Вони роблять безпрецедентно багато, щоб нам допомогти. Не маючи майже нічого, віддають все, що є», – так охарактеризувала Ейра допомогу мирних громадян.

    Нагадаємо, що ще на початку війни в Україні почали формувати новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

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    Теги: росія окупанти війна Норвегія Україна окупація #stoprussia
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    Норвежка із Інтернаціонального легіону розповіла про війну та українських воїнів