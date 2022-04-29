Норвегія підтримала санкції ЄС проти Росії

Країна закриє свої кордони та порти для російських вантажівок і кораблів

Норвегія приєдналася до п'ятого пакета санкцій Європейського союзу проти Росії, запроваджених через її вторгнення в Україну. Країна закриє свої кордони та порти для російських вантажівок і кораблів.Про це повідомляє Reuters.

За інформацією МЗС Норвегії, заборона заходити в порти країни не стосуватиметься російських рибальських кораблів, які часто вивантажують свій улов в портах на півночі Норвегії.

Крім того, норвезький арктичний архіпелаг Шпіцберген також може не дотримуватися обмежувальних заходів проти Росії.

Зазначимо, що архіпелаг функціонує згідно з договором 1920-х років, що дозволяє розширити туди іноземний доступ.

Нагадаємо, російський «Сбєрбанк» може потрапити під жорсткі санкції.