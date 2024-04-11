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Норвезьке місто просить збільшити добу до 26 годин

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Норвезьке місто просить збільшити добу до 26 годин
фото з відкритих джерел

Водночас ініціаторка звернення сама до кінця не знає, як буде функціонувати 26-годинна доба

Крайній північний регіон Норвегії, розташований за полярним колом, звернувся до Єврокомісії з проханням надати дозвіл на встановлення окремого часового поясу з 26-годинним днем. Про це пише Politico.

У листі до Європейської комісії регіон просить ЄС дати вказівки владі Норвегії для створення часового поясу з 26-годинною добою ​​замість 24-годинної.

Ініціаторка звернення, мер норвезького міста Вадсе Венке Педерсен, розповіла Politico, що план має на меті популяризувати місцеві цінності, збільшити сімейний час і привабити нових мешканців до регіону.

Водночас Педерсен сама до кінця не знає, як буде функціонувати 26-годинна доба.

«Годинник буде переведено з 12 на 13... і ми повинні побачити, як це буде відбуватися. Я не думаю, що Європейська комісія скаже «так», тому ми ще не продумали всі деталі», – зізналася вона.

Мер Вадсе водночас сподівається, що збільшення тривалості дня надихне людей переїжджати до найпівнічнішого регіону Норвегії – що є «більш важливим, ніж будь-коли» у світлі повномасштабної війни Росії проти України.

«Нам подобається наш спосіб життя, і ми думаємо, що це може бути дуже цікаво, особливо для сімей з маленькими дітьми»,

Норвегія не є членом Європейського Союзу, але входить до Європейської економічної зони. Директива ЄС регулює переведення годинників на літній час, але в Єврокомісії повідомили Politico, що питання часових поясів вирішують на національному рівні, тому навряд чи ЄС зможе допомогти з проханням Вадсе.

Нагадаємо, у Норвегії посилили правила для українців. Частину виплат урізали чи скасували повністю, а також змінили вимоги до проживання.

Так, українців, які мешкають у Норвегії, торкнулися неприємні зміни. Уряд посилив деякі чинні правила. Це зроблено для того, щоб забезпечити контроль над імміграцією та інтеграцією українських біженців.

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Теги: місто Норвегія

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