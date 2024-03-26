Стало відомо, ким може стати Данілов після звільнення з посади секретаря РНБО

Наразі офіційної інформації про призначення Данілова послом у Норвегії немає

Сьогодні Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

Екссекретар РНБО Олексій Данілов після звільнення стане послом у Норвегії. Зокрема, про це пише журналіст Петро Шуклінов, нардеп Олексій Гончаренко, а також відомий Telegram-канал «Джокер», який наближений до Офісу президента.

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«Данілов вирушить послом до Норвегії» – йдеться в повідомленні «Джокера».

Наближений до Офісу президента Telegram-канал повідомив, що Данілов стане послом у Норвегії скріншот

Шуклінов стверджує про те саме: «Данілов, колишній секретар РНБО, буде послом у Норвегії. Почесна пенсія, можна сказати».

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Журналіст Шуклінов стверджує, що колишній секретар РНБО стане послом у Норвегії скріншот

Зазначимо, наразі офіційної інформації про призначення Данілова послом у Норвегії немає.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024.

Натомість новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Натомість Олексій Данілов народився у місті Хрустальний (тоді – Красний Луч) на Луганщині. У 1990-х роках Данілов був головою міськради Луганська, а під час Помаранчевої революції очолював луганський штаб кандидата в президенти Віктора Ющенка. У 2005 році Данілов також очолював Луганську ОДА.

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Крім того, у 2006 році екссекретар РНБО став депутатом Верховної Ради за списком від «Блоку Юлії Тимошенко». У 2012 – 2019 роках – очолював Український фонд підтримки підприємництва.

23 липня 2019 року указом президента України № 551/2019 був призначений на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 3 жовтня 2019 року указом президента України № 733/2019 призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Раніше Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії.