Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, ким може стати Данілов після звільнення з посади секретаря РНБО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, ким може стати Данілов після звільнення з посади секретаря РНБО
Наразі офіційної інформації про призначення Данілова послом у Норвегії немає
фото з відкритих джерел

Сьогодні Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

Екссекретар РНБО Олексій Данілов після звільнення стане послом у Норвегії. Зокрема, про це пише журналіст Петро Шуклінов, нардеп Олексій Гончаренко, а також відомий Telegram-канал «Джокер», який наближений до Офісу президента.

«Данілов вирушить послом до Норвегії» – йдеться в повідомленні «Джокера».

Наближений до Офісу президента Telegram-канал повідомив, що Данілов стане послом у Норвегії
Наближений до Офісу президента Telegram-канал повідомив, що Данілов стане послом у Норвегії
скріншот
Стало відомо, ким може стати Данілов після звільнення з посади секретаря РНБО фото 1

Шуклінов стверджує про те саме: «Данілов, колишній секретар РНБО, буде послом у Норвегії. Почесна пенсія, можна сказати».

Журналіст Шуклінов стверджує, що колишній секретар РНБО стане послом у Норвегії
Журналіст Шуклінов стверджує, що колишній секретар РНБО стане послом у Норвегії
скріншот

Зазначимо, наразі офіційної інформації про призначення Данілова послом у Норвегії немає.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024.

Натомість новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Натомість Олексій Данілов народився у місті Хрустальний (тоді – Красний Луч) на Луганщині. У 1990-х роках Данілов був головою міськради Луганська, а під час Помаранчевої революції очолював луганський штаб кандидата в президенти Віктора Ющенка. У 2005 році Данілов також очолював Луганську ОДА.

Крім того, у 2006 році екссекретар РНБО став депутатом Верховної Ради за списком від «Блоку Юлії Тимошенко». У 2012 – 2019 роках – очолював Український фонд підтримки підприємництва.

23 липня 2019 року указом президента України № 551/2019 був призначений на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 3 жовтня 2019 року указом президента України № 733/2019 призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Раніше Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії.

Теги: дипломатія Норвегія посол Володимир Зеленський Олексій Данілов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому було скасовано візит президента України наразі не відомо
Вірменія та Азербайджан скасували візит Зеленського
1 березня, 13:01
20 травня минає п’ятирічний термін з дня інавгурації Володимира Зеленського
Чи закінчуються повноваження президента Зеленського у травні? Опозиція визначилася
5 березня, 14:02
Зеленський вітає рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту Росії
Ордер на арешт російських командувачів. Зеленський відреагував
5 березня, 18:14
За відомостями СБУ, 25 червня 2014 року Андрій Клюєв отримав паспорта громадянина Росії
Клюєв з Москви судиться з Зеленським за паспорт. Що вирішила Феміда?
7 березня, 08:34
У 2024 році на авіаперельоти Зеленського заплановано витратити 78 млн грн
Стало відомо, скільки грошей витратила Україна торік на перельоти Зеленського
8 березня, 20:26
За даними одного з французьких дипломатів, Макрон хоче приїхати в Україну «з відчутними результатами»
Стало відомо, чому Макрон затягує з візитом до України
11 березня, 17:21
Раніше з'явилася інформація, що польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України
Український консул їде до пункту пропуску через блокаду пасажирських автобусів
11 березня, 17:59
Востаннє Запорізька облрада збиралася на сесію у березні 2022 року
Рада голосуватиме за передачу повноваження Запорізької облради до ОВА – ЗМІ
19 березня, 18:18
Якість діпфейку дуже низька, його штучність кидається в очі з першої ж секунди перегляду
Росіяни показали фейк із Даніловим, який нібито підтверджує причетність України до теракту під Москвою
23 березня, 14:39

Політика

Кабмін створив робочу групу з питань реалізації міжнародних безпекових угод
Кабмін створив робочу групу з питань реалізації міжнародних безпекових угод
Кабмін призначив нового уповноваженого з питань зниклих безвісти
Кабмін призначив нового уповноваженого з питань зниклих безвісти
Данілов після звільнення з посади написав допис у соцмережі
Данілов після звільнення з посади написав допис у соцмережі
Стало відомо, ким може стати Данілов після звільнення з посади секретаря РНБО
Стало відомо, ким може стати Данілов після звільнення з посади секретаря РНБО
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
Британський експерт дав пораду Зеленському і Залужному
Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова
Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
50K
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли
29K
Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін
17K
Прокурори вибачатимуться за розвалені справи? У Раді з’явилася несподівана ініціатива
13K
Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни
6501
Український посол у Ватикані пояснив, чому Папа Римський не спішить до України

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Вчора, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Вчора, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Вчора, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
24 березня, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
24 березня, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua