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Окупанти тиснуть на Новопавлівському напрямку, відбито 27 атак

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти тиснуть на Новопавлівському напрямку, відбито 27 атак
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Протягом доби на фронті  зафіксовано 64 бойових зіткнення

Триває 759-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 64 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 23 березня.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Середина-Буда та Ворожба Сумської області; Землянки, Потихонове, Бологівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гута-Студенецька, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Білопілля, Кіндратівка, Запсілля Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Дворічна, Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Дачне та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уманське та  Семенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Малинівка та Степове Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької  області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Токарівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема: Бургунка, Тягинка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 станції РЛС противника.

Нагадаємо, останніми тижнями наступ російських загарбників районі Авдіївки сповільнився. Ймовірною причиною цього були втрати.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Однією з тем стали головні потреби українських захисників.

Як заявив адмірал НАТО, війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО.

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Теги: Костянтинівка авіація Херсон місто озброєння населення Макіївка ворог Вугледар

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