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Зеленський заявив, що влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зеленський заявив, що влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту
Харків щодня й щоночі зазнає підлих російських ударів
фото Facebook Володимира Зеленського

Зеленський подякував кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне, щоб місто пережило цей складний час

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту. Про це він написав у Facebook.

«Харків щодня й щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти з ППО, можуть допомогти з тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає», – зазначив Зеленський.

Зеленський подякував кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне, щоб місто пережило цей складний час
Зеленський подякував кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне, щоб місто пережило цей складний час
фото Facebook Володимира Зеленського

Зеленський подякував кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне, щоб місто пережило цей складний час.

«І кожна українська громада, яка зараз допомагає Харкову, усі міста, які пліч-о-пліч із Харковом, кожен наш воїн, який захищає Харківщину, – усі бережуть Україну», – наголосив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту
фото Facebook Володимира Зеленського

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Росія вирішила зробити Харків «сірою зоною», непридатною для проживання цивільних осіб, вважає видання The Economist.

Видання пише, що РФ посилила бомбардування Харкова в грудні, приблизно в той час, коли проблеми з американською військовою допомогою почали потрапляти в заголовки газет. З того часу місто опинилося під ударом балістичних ракет, ніж будь-коли з початку війни. Напади безпілотників почастішали: вони літають швидше і вище, а також мають карбонове покриття крил, через яке їх важче збити.

The Economist зазначає, що військові джерела в Києві стверджували, що Росія вирішила зробити місто «сірою зоною», непридатною для проживання цивільних осіб. Натомість мер Ігор Терехов заявляв, що місто в жодному разі не здасться і на початку повномасштабного вторгнення ситуація була набагато гіршою, оскільки з двох мільйонів населення тоді залишилося лише 300 тисяч.

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Нагадаємо, що Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Теги: Харків Володимир Зеленський громада місто влада війна системи ППО обстріл

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