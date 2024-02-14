Одне з найбільших міст Норвегії вирішило приймати лише українських біженців

Правоцентристські партії включили до проєкту резолюції положення про те, що Драммен повинен приймати тільки українських біженців

Дискусії про зміни міграційної політики в міській раді Драммена тривали останні кілька тижнів

П’яте найбільше місто Норвегії Драммен ухвалило рішення обмежити прийняття мігрантів і пускати до себе лише вихідців з України, чим викликало гостру критику серед національних партій та уряду. Про це йдеться в публікації Nettavisen.

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Дискусії про зміни міграційної політики в міській раді Драммена (місті з населенням у 120 тис. людей) тривали останні кілька тижнів – після того, як чотири правоцентристські партії, які мають більшість у раді, представили свою остаточну пропозицію. Вони проігнорували клопотання норвезького уряду прийняти 340 біженців і натомість зупинились на 125. Крім того, вони включили до проєкту резолюції положення про те, що Драммен повинен приймати тільки українських біженців – тому що поселення ще більшої кількості людей незахідного походження буде «перешкодою для інтеграції».

Формулювання, яке викликало скандальні обговорення, дещо пом’якшили, додавши посилання на війну в Україні як причину віддавати пріоритет саме біженцям звідти. Однак, суть резолюції залишилась такою ж, і її ухвалили мінімальною кількістю голосів – 29 проти 28.

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Рішення негайно оскаржила опозиція міськради Драммена, яка звернулася до уряду з проханням оцінити законність резолюції та вимагаючи її призупинення до остаточного висновку.

Міністерка праці та інтеграції Норвегії Тоне Бренна вже заявила, що муніципалітети не можуть відсіювати біженців за країною походження – лише встановлювати чисельність прибулих. Більш радикально висловився прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прямо назвавши рішення Драммена незаконним

Нагадаємо, норвезький уряд оголосив про посилення заходів контролю за українськими біженцями. Вони покликані зменшити кількість українців, оскільки країні не вистачає ресурсів, аби забезпечувати належні умови перебування.

До слова, екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.