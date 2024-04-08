«Безпрецедентна повінь»: мер Оренбурга закликав містян покидати будинки

Затопленими в Оренбурзькій області залишаються 10168 житлових будинків, 18471 присадибних ділянок на території 25 районів

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.

«Такої великої води Оренбург не бачив уже давно. Найвищі позначки – це був 1942 рік, це 946 сантиметрів. Далі таких повеней не було. Ситуація зараз безпрецедентна», – заявив очільник міста.

Сергій Салмін додав, що сьогодні, 8 квітня, рівень води в Уралі становив 872 см та вже наближається до небезпечного значення, яке становить 930 см. В Оренбурзі розгорнуто пункти тимчасового розміщення.

Оренбург, 8 квітня фото: ural56.ru

Затоплені міста Оренбурзької області РФ фото: ТАСС

Затоплений Оренбург фото: t.me/vnkozupitsa

«Вода може прийти вночі! Абсолютно всім, хто знаходиться в зоні підтоплення, потрібно залишити свої будинки. Ситуація у найближчі два дні лише погіршуватиметься. Їдьте прямо зараз», – закликав росіян мер міста.

Ситуація в Орську 7 квітня фото: ТАСС

Орськ, 7 квітня фото: ТАСС

Основний прихід води очікується протягом трьох діб. Підтопленими в Оренбурзькій області залишаються 10168 житлових будинків, 18471 присадибних ділянок на території 25 районів.

Нагадаємо, що 5 квітня в місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. У мережі з`явилося відео моменту прориву дамби. Також повідомлялося, що внаслідок прориву дамби в російському місті Орськ є загиблі.

6 квітня, в Орську стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал. Вода стала стрімко надходити в місто. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.