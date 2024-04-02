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Місто, в якому РФ виробляє дрони, зазнало атаки (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Місто, в якому РФ виробляє дрони, зазнало атаки (фото, відео)
У мережі очевидці вже публікують відео та з фото із місця влучання
фото:росЗМІ

Безпілотними влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт»

У російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод. Про це пишуть росЗМІ.

Про атаку дронів також повідомляють жителі Єлабуги. Як зазначається, безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

Попередньо також є постраждалі.

У мережі очевидці вже публікують відео та з фото із місця влучання.

 

Згодом росЗМІ повідомили, що двоє людей поранені після атаки безпілотників по гуртожитку особливої ​​економічної зони «Алабуга».

Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км. 

Місто, в якому РФ виробляє дрони, зазнало атаки (фото, відео) фото 1

До відома, у місті Єлабуг російська влада організував масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії. 

Раніше повідомлялося, що у Росії горів один із найбільших машинобудівних заводів «Уралмаш».

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Теги: завод місто влада Москва відео

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