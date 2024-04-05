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Норвегія зробила заяву щодо введення військ в Україну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Норвегія зробила заяву щодо введення військ в Україну
Норвегія не буде направляти свої бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами
фото: pinterest

Норвезький міністр заявив, що введення військ на територію України може відбутися «в дуже довгостроковій перспективі»

Норвегія не виключає введення військ на територію України «в дуже довгостроковій перспективі». Про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде в інтерв’ю «Європейській Правді».

Норвезький міністр прокоментував дискусії стосовно можливого введення західних військ на територію України. Йшлося не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо.

Еспен Барт Ейде наголосив, що Норвегія не планує відправляти війська. За його словами, багато країн таких не планують цього робити.

«Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати», – зазначив він.

Глава МЗС Норвегії наголосив, що НАТО прагне підтримувати Україну на тому рівні, щоб наша країна досягла успіху, а Росія у війні зазнала поразки. Він додав, що не має ніякого бажання бути безпосередньою стороною конфлікту, тому що це може призвести до світової війни.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм. 

Раніше Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни. 

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Теги: міністр Норвегія Україна військові

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