У Росії фіксують небувалий ріст захворюваності на гепатит та сифіліс

У Росії її за минулий рік різко збільшилася інфекційна захворюваність, зокрема соціально значущими хворобами

У січні 2023 року в Росії відзначили різкий сплеск інфекційної захворюваності, зокрема ВІЛ, гепатит та сифіліс. Про це повідомляє «Медвісник», посилаючись на дані Росстату та звіти Росспоживнагляду. Експерти пов'язують тенденцію з посиленням вимог до медпрацівників щодо подання даних про таких пацієнтів, проте не виключають і впливу війни.

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У січні 2023 року на сифіліс у Росії захворіли щонайменше 2,6 тис. осіб – це на 71% більше, ніж за перший місяць минулого року. Наголошується, що захворюваність на вперше виявлений туберкульоз зросла на 10%, ВІЛ – на 20%, гонококовою інфекцією – на 19% до січня 2022 року.

Крім того, різко зросла захворюваність на гострі гепатити (+45%), серед них найбільшу динаміку показав гепатит А (в 1,5 рази, за місяць захворіли близько 300 осіб) і гепатит С (+42%, близько 100 осіб). Захворюваність на гепатит B зросла на 11%.

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Багаторазове зростання також показали інфекції, керовані засобами імунопрофілактики: за місяць Росспоживнагляд зареєстрував близько 400 випадків кашлюку (зростання у 4,6 раза) та близько 100 випадків паротиту (зростання у 2,9 рази). Антилідером став кір: як повідомляється в доповіді, у січні 2023 року було зареєстровано 161 випадок захворювання, тоді як за аналогічний місяць 2022 року лише 4 випадки (зростання у 40 разів).

Половина виявлених випадків ВІЛ-інфекції припала на 13 регіонів: Москву , Красноярський, Краснодарський і Пермський краї, Санкт-Петербург, Кемеровську, Іркутську, Новосибірську, Нижегородську, Самарську, Ростовську, Челябінську та Свердловську області, повідомляє видання.

Росія за підсумками 2021 року увійшла до ТОР5 країн за кількістю нових випадків ВІЛ: за даними UNAIDS (підрозділ ООН з ВІЛ/СНІД) та Європейського центру профілактики та контролю захворювань, було виявлено 3,9% усіх нових випадків — більше, ніж у деяких африканських країнах.

Нагадаємо, у Підмосков'ї нещодавно повідомили про новий випадок госпіталізації пацієнта з підозрою на сибірську виразку. Чоловік прибув з Чувашії, де раніше вже виявили випадки інфекції.

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Напередодні три випадки зараження сибірською виразкою виявили в Чувашії. Спершу інфікованою виявилася сімейна пара, у якій чоловік заразився при обробці туші бика. Чоловік встиг продати приблизно півтонни інфікованого м'яса. У селищі запровадили карантин: приблизно 130 людей, які контактували з подружжям, знаходяться вдома під постійним наглядом. Також у районі запровадили режим надзвичайної ситуації, оскільки сибірка – небезпечна інфекційна хвороба.

22 березня у Підмосков'ї було госпіталізовано мешканця Чувашії. Він приїхав до Сергієвого Посаду з другом. А вже 23 березня захворів і товариш чоловіка. Так, нині відомо про чотири випадки зараження небезпечною хворобою.