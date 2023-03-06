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Герою Слава! Українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Герою Слава! Українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну
фото із соцмереж

Російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні!». Українці шоковані відео, і вимагають жорстокого покарання російським катам

Відео із зухвало вбитим росіянами українським полоненим збурило українське суспільство. Люди вимагають негайної розправи над цими росіянами, і хочуть знайти родичів безневинно загиблого українця. У соцмережах з'явились сотні дописів з цього приводу, та малюнків із останньою фразою військового, сказаною до його вбивць.

Нагадаємо, на кадрах, які були зафільмовані у лісопосадці, стоїть беззбройний чоловік в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він курить і дивиться у бік, де камера, голос за кадром каже: Знімай його. На це полонений відповідає: Слава Україні! Після цього лунає автоматна черга в полоненого.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам. Він також завив, що розстріл полоненого українського військовослужбовця – це порушення Женевських конвенцій і Росія відповідатиме за кожен воєнний злочин.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українс ького полоненого російськими загарбниками.

«Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ - порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора», – повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

8 фото
На весь екран

У соцмережах люди теж активно висловлювали своє обурення цим злочином.

«Яке 8 березня??? Святкувати разом з виродками, які убивають нас на нашій землі??? Ви що там, зовсім подуріли, чи посліпли??? Ви кажете, що це міжнародне свято. Але ж то не народ! Чи ви теж хочете до них опуститись???
Це тим, від кого чую, що святу бути. А як вам після цього?», – пише Антоніна Осіння.

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«На цьому відео не просто зафіксований злочин – розстріл росіянами Українського беззбройного військовополоненого. Який відмовився знімати шеврон 
Це дуже болісна й жорстока ілюстрація, яка докладно пояснює, за що, нарешті, відбувається ця війна. І хто в розстрільних списках. Остання цигарка.
В очах – ані трохи страху. Лише презирство до ворога й зневага. Останні два слова «Слава Україні» і благородна смерть»,– зазначає  Анастасія Павлович.

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«З того відео, що шириться соцмережами, виходить, що росіяни розстріляли українського полоненого, без зброї, який спокійно так сказав їм: «Слава Україні».
Вбивали прицільно. В голову. І ще дострілювали. Мабуть, тому що сильно їх зачепило це «Слава Україні». Мільйони зараз відповідають загиблому: «Героям слава!». Герою, слава тобі. Щирі співчуття близьким», – коментує Ірина Ромалицька.

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Нагадаємо, офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Теги: 8 березня відео черга свято Андрій Костін Офіс президента Андрій Єрмак злочин чоловік розслідування українці прокурор смерть війна прокуратура росія росіяни

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