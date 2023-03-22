Російська церква закликала бомбити Україну, але робити це з молитвою (відео)

Священник, що народився в Україні, навчив росіян молитися, заряджаючи «Гради»

Протоієрей РПЦ Андрій Ткачов закликав росіян бомбардувати Україну, примовляючи молитву, а «Гради» заряджати із фразою «Господи, помилуй». Відео із його новою проповіддю поширили у російських Telegram-каналах.

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«Без молитви пакет не споряджати. Кожну сигару засовуєш – «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». І так далі, і так далі, і таке інше. Не тому, що хочеться, а тому, що треба», – закликав він.

Це далеко не перший скандальний заклик протоієрея, адже після початку війни в Україні він переконував росіян йти воювати та вбивати українців.

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«Військова смерть краща за всі смерті. Люди вмирають як свині, захлинаються блювотиною. Ось тобі і смерть. Так краще зі зброєю в руках померти за батьківщину. Як герой, як чоловік. Ще й помолитись перед смертю. „«Господи, помилуй» і пішов у рай», – говорив він.

Раніше Андрій Ткачов у всіх традиціях кремлівської пропаганди також агітував росіян іти вмирати на війну, адже така смерть є дуже почесною.

Рупор московського патріархату навчив як і за що слід молитися: той, хто воює, аби воював хоробро, а якщо помер у бою, аби пішов у рай, тому що смерть воїна – краще усіх смертей.

Під час епідемії коронавірусу Ткачов закликав росіян ігнорувати заходи щодо боротьби з поширенням інфекції. На одну зі своїх проповідей він прийшов у протигазі, пародіюючи тих, хто носить маски. Він назвав нечистю телебачення та ЗМІ, які поширюють інформацію про коронавірус.

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Цікаво, що Ткачов народився та виріс у Львові. З 2004 року він служив у храмі Києво-Печерської лаври, а 2014 року переїхав до Росії. Регулярно критикував Українську православну церкву у своїх проповідях, які читав зокрема у Храмі Христа Спасителя та в Успенському соборі у Москві.