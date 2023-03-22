Носив Z-футболку. У Німеччині суд зобов’язав чоловіка задонатити українцям

Прихильник рашизму має заплатити штраф у розмірі 1500 євро

У німецькому місті Вісбаден суд зобов'язав чоловіка заплатити штраф організації, яка допомагає українцям. Причиною стало те, що він ходив на роботу у футболці з літерою Z, яка символізує вторгнення РФ в Україну. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Як повідомляє видання, чоловік одягав на роботу футболку із рашистською символікою, яку йому подарував його товариш росіянин, бо його роботодавець повісив над будівлею компанії прапор України.

Зазначається, що чоловік живе в Німеччині з 1992 року і є громадянином цієї країни, однак має російське походження. У суді він заявив, що споживав усю інформацію з російських ЗМІ і думав, що в Україні до влади прийшли нацисти. Після того як на війні загинув син його близького друга, він почав дивитися більше новин у німецьких ЗМІ.

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Суд зобов’язав чоловіка здійснити п'ять платежів по 300 євро альянсу організацій Deutschland hilft, які збирають донати на допомогу постраждалим від війни українцям.

Нагадаємо, що під час новорічного параду у комуні Берзунць в Румунії кілька людей переодягнулися у форму російських солдатів і проїхали на автомобілях з літерою Z.