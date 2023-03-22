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Носив Z-футболку. У Німеччині суд зобов’язав чоловіка задонатити українцям

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Носив Z-футболку. У Німеччині суд зобов’язав чоловіка задонатити українцям
Відколи російські війська почали позначати свої танки літерою Z, вона стала символом прихильників війни
Фото: АрміяInform

Прихильник рашизму має заплатити штраф у розмірі 1500 євро

У німецькому місті Вісбаден суд зобов'язав чоловіка заплатити штраф організації, яка допомагає українцям. Причиною стало те, що він ходив на роботу у футболці з літерою Z, яка символізує вторгнення РФ в Україну. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як повідомляє видання, чоловік одягав на роботу футболку із рашистською символікою, яку йому подарував його товариш росіянин, бо його роботодавець повісив над будівлею компанії прапор України.

Зазначається, що чоловік живе в Німеччині з 1992 року і є громадянином цієї країни, однак має російське походження. У суді він заявив, що споживав усю інформацію з російських ЗМІ і думав, що в Україні до влади прийшли нацисти. Після того як на війні загинув син його близького друга, він почав дивитися більше новин у німецьких ЗМІ.

Суд зобов’язав чоловіка здійснити п'ять платежів по 300 євро альянсу організацій Deutschland hilft, які збирають донати на допомогу постраждалим від війни українцям.

Нагадаємо, що під час новорічного параду у комуні Берзунць в Румунії кілька людей переодягнулися у форму російських солдатів і проїхали на автомобілях з літерою Z.

Теги: штраф чоловік Німеччина рашизм

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