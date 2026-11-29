У суботу, 28 листопада, поблизу Лос-Анджелеса у США стався землетрус магнітудою 5,0, після якого сейсмологи зафіксували понад 90 повторних поштовхів. Підземні коливання спричинили незначні пошкодження в міжнародному аеропорту міста та активували системи безпеки на нафтопереробному заводі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Геологічну службу США (USGS), Los Angeles Times та ABC7.

Землетрус стався близько 09:30 за місцевим часом. Його епіцентр розташовувався в Тихому океані, приблизно за шість кілометрів на південний захід від прибережного міста Манхеттен-Біч. За даними Associated Press, це був найпотужніший землетрус у регіоні з 2014 року. Поштовхи відчули жителі Лос-Анджелеса та інших населених пунктів Південної Каліфорнії.

Коливання ґрунту спричинили спрацювання автомобільних сигналізацій, а в окремих будівлях із полиць падали предмети. Після основного землетрусу сейсмологи зафіксували понад 90 афтершоків. Магнітуда найсильнішого з них становила 4,5.

У міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса пошкоджено кілька вікон і стельові панелі. В одному з терміналів частина стелі впала на підлогу. Адміністрація аеропорту повідомила, що ці пошкодження не вплинули на виконання рейсів.

😱Землетрус магнітудою 5,0 сколихнув Лос-Анджелес: зафіксовано понад 90 афтершоків Підземні поштовхи сталися біля узбережжя Манхеттен-Біч. Найсильніший афтершок сягнув 4,5 бала. У міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса пошкоджено вікна та впала стельова панель. На НПЗ Chevron спрацювали системи безпеки, через що над підприємством було видно факели. За даними екстрених служб, загиблих і постраждалих немає, значних руйнувань також не зафіксовано. Загрози цунамі немає. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 29, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Один із повторних поштовхів також спричинив коливання ложі преси на історичному стадіоні Rose Bowl у Пасадені. Це сталося перед футбольним матчем між командами Університету Південної Каліфорнії та Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Землетрус також вплинув на роботу нафтопереробного заводу Chevron у місті Ель-Сегундо. На підприємстві автоматично спрацювала система безпеки, після чого над заводом було видно полум'я та густий дим. У компанії пояснили, що це не пожежа, а контрольоване спалювання надлишкового газу. Так знижують тиск в обладнанні, щоб запобігти аварії.

Після землетрусу пожежна служба Лос-Анджелеса перейшла на спеціальний режим роботи. Співробітники 106 пожежних станцій розпочали перевірку будівель та об'єктів інфраструктури міста. Після завершення перевірок служба повернулася до звичайного режиму роботи, оскільки не отримала повідомлень про постраждалих або пошкодження в місті.

Повідомлень про загиблих або постраждалих унаслідок землетрусу не надходило. Значних руйнувань також не зафіксовано. Загрози цунамі немає. Водночас сейсмологиня Люсі Джонс зазначила, що активність повторних поштовхів дещо перевищує середній рівень, однак залишається в межах норми. Найближчим часом у регіоні можуть статися нові відчутні афтершоки.



Нагадаємо, у ніч на 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,6, поштовхи від якого відчували й в Україні. Сейсмічні хвилі досягли майданчика Південноукраїнської атомної електростанції. За даними «Енергоатома», інтенсивність коливань на території АЕС становила 1–2 бали, тому загрози для будівель і споруд станції не було.

