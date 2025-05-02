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Донька Білла Гейтса розповіла про рідкісний синдром, діагностований у її батька

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Донька Білла Гейтса Фібі зізналася, що у її батька синдром Аспергера.
фото: phoebegates/Instagram

Донька Білла Гейтса Фібі повідомила, що у її батька діагностовано синдром Аспергера

Дочка американського мільярдера Білла Гейтса Фібі повідомила, що у її батька було діагностовано синдром Аспергера –  один із розладів аутистичного спектру. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post

При цьому, як вказує New York Post, мільярдер жодного разу публічно не заявляв про такий діагноз, хоча в мемуарах писав, що в нього, мабуть, могли б діагностувати розлад аутистичного спектру у дитинстві.

Одним із симптомів синдрому Аспергера є складнощі у спілкуванні – таким людям важко розпізнавати чужі емоції, розуміти вирази осіб, інтонацію та жести, їхня поведінка може здаватися грубою. Люди з синдромом Аспергера часто мають специфічні інтереси, у які вони дуже занурені.

Утім сам Гейтс сказав, що якби його виховували сьогодні, йому, ймовірно, поставили б діагноз аутизм. Про це він згадав у своїй новій книзі «Вихідний код: Мій початок», опублікованій у лютому.

«Якби я ріс сьогодні, мені, ймовірно, поставили б діагноз аутистичного спектру», – писав він. «У моєму дитинстві той факт, що мозок деяких людей обробляє інформацію по-різному, ніж мозок інших, не був широко усвідомленим. Мої батьки не мали жодних дороговказів чи підручників, які б допомогли їм зрозуміти, чому їхній син став таким одержимим певними проєктами, не помічав соціальних сигналів і міг бути грубим і недоречним, не помічаючи, як це впливає на інших», – продовжив Білл Гейтс.

Нагадаємо, раніше Білл Гейтс заявив, що протягом 10 років штучний інтелект замінить багатьох лікарів та вчителів Протягом наступного десятиліття досягнення в галузі штучного інтелекту призведуть до того, що люди більше не будуть потрібні «для більшості речей у світі». Такі зміни стосуватимуться і сфери освіти та медицини. 

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Теги: здоров'я Білл Гейтс діагноз

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