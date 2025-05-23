Дональд Трамп звернув увагу на велику проблему серед американських дітей

Трамп повідомив, що кожна п'ята дитина в США має зайву вагу

Президент США Дональд Трамп заявив, що останнім часом у країні спостерігається зростання ожиріння серед дітей. Про це глава держави сказав на заході в Білому домі, уточнивши, що кожна п'ята дитина в США має зайву вагу. Про це пише «Главком» із посиланням на Medical Economics.

«Якщо в 60-ті менше 5% дітей страждали на ожиріння, зараз – понад 20%», – підкреслив Трамп. Він також пояснив, що 40% американських дітей мають хоча б одне хронічне захворювання, а аутизм діагностують одній з 31 дитини, хоча кілька десятиліть тому цей показник був 1 на 10 тис.

Раніше повідомлялося, що США щороку витрачають $1,35 млрд через ожиріння у військовослужбовців. Більшість суми – $1,25 млрд – посідає лікування солдатів, а збитки через зниження продуктивності досягають $99 млн. Медичні витрати зросли внаслідок пом'якшення підходів, що пов'язані з фізичною підготовкою військових.

Зазначимо, кожна п'ята дитина в Україні має надлишкову масу тіла. Про це свідчать результати першого національного дослідження дитячого ожиріння пише ВВС Україна, посилаючись на дослідження проведене в рамках Європейської ініціативи ВООЗ серед дітей молодшого шкільного віку – 6-8 років.

Згідно з результатами дослідження, надлишкова маса тіла є у 23% дітей. З них 9% мають ожиріння, а 2,6% – важке ожиріння. Хлопчики більш схильні до проблем з вагою: надлишкову маси тіла мають 25% хлопчиків і 21% дівчат.

Основні фактори ризику розвитку ожиріння це нездорове харчування та малорухливість. Менше половини українських дітей щодня їдять овочі і фрукти. ВООЗ рекомендує споживати п'ять порцій овочів і фруктів щодня. Одна порція – це 80 г фруктів або овочів.

Натомість опитування батьків показало, що діти споживають забагато цукру: цукровмісні напої щодня вживають 20% дітей, а солодкі закуски (печиво, торти, десерти) – 18% дітей.