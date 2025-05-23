Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дональд Трамп звернув увагу на велику проблему серед американських дітей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Дональд Трамп звернув увагу на велику проблему серед американських дітей
Діти із ожирінням стають проблемою у Америці
фото із відкритих джерел

Трамп повідомив, що кожна п'ята дитина в США має зайву вагу

Президент США Дональд Трамп заявив, що останнім часом у країні спостерігається зростання ожиріння серед дітей. Про це глава держави сказав на заході в Білому домі, уточнивши, що кожна п'ята дитина в США має зайву вагу. Про це пише «Главком» із посиланням на Medical Economics.

«Якщо в 60-ті менше 5% дітей страждали на ожиріння, зараз – понад 20%», – підкреслив Трамп. Він також пояснив, що 40% американських дітей мають хоча б одне хронічне захворювання, а аутизм діагностують одній з 31 дитини, хоча кілька десятиліть тому цей показник був 1 на 10 тис.

Раніше повідомлялося, що США щороку витрачають $1,35 млрд через ожиріння у військовослужбовців. Більшість суми – $1,25 млрд – посідає лікування солдатів, а збитки через зниження продуктивності досягають $99 млн. Медичні витрати зросли внаслідок пом'якшення підходів, що пов'язані з фізичною підготовкою військових.

Зазначимо, кожна п'ята дитина в Україні має надлишкову масу тіла. Про це свідчать результати першого національного дослідження дитячого ожиріння пише ВВС Україна, посилаючись на дослідження проведене в рамках Європейської ініціативи ВООЗ серед дітей молодшого шкільного віку – 6-8 років.

Згідно з результатами дослідження, надлишкова маса тіла є у 23% дітей. З них 9% мають ожиріння, а 2,6% – важке ожиріння. Хлопчики більш схильні до проблем з вагою: надлишкову маси тіла мають 25% хлопчиків і 21% дівчат.

Основні фактори ризику розвитку ожиріння це нездорове харчування та малорухливість. Менше половини українських дітей щодня їдять овочі і фрукти. ВООЗ рекомендує споживати п'ять порцій овочів і фруктів щодня. Одна порція – це 80 г фруктів або овочів.

Натомість опитування батьків показало, що діти споживають забагато цукру: цукровмісні напої щодня вживають 20% дітей, а солодкі закуски (печиво, торти, десерти) – 18% дітей.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп дитина США здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше повідомлялося, що Пекін розглядає призупинення мит на деякі американські товари
Китай без офіційних повідомлень почав скасовувати мита на американські товари – CNN
25 квiтня, 12:54
Інфляція у США зросла в минулому кварталі і, як очікується, зросте ще більше протягом року
Економіка США скоротилась через тарифи Трампа
30 квiтня, 16:30
Рассела Воута називають сірим кардиналом Трампа
Хто штовхнув США до торгової війни? Вloomberg назвало найвпливовішого поплічника Трампа
28 квiтня, 12:51
Речниця наголосила, що президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом
Держдеп озвучив нову роль США у російсько-українській війні
2 травня, 01:49
США більше не можуть дозволити собі субсидувати безпеку Європи – Волтц
Майк Волтц розкритикував допомогу США для Європи
30 квiтня, 17:09
У розрізі регіонів трохи менше позитивних очікувань щодо угоди на сході та заході
Опитування показало, як до угоди про надра ставляться українці
7 травня, 16:20
Головні новини ночі проти 16 травня
Другий півфінал Євробачення, переговори в Стамбулі: головне за ніч
16 травня, 05:54
Чарльз Кушнер є засновником компанії Kushner Companies
Сенат США затвердив свата Трампа послом у Франції
20 травня, 08:57
Кондратюк: видатна подія сталася в нашій сім'ї
Кондратюк розповів, чого поїхав в США
21 травня, 12:28

Політика

Німеччина збільшує чисельність своєї танкової бригади в Литві для стримування Росії
Німеччина збільшує чисельність своєї танкової бригади в Литві для стримування Росії
Дональд Трамп звернув увагу на велику проблему серед американських дітей
Дональд Трамп звернув увагу на велику проблему серед американських дітей
РФ заявила про незаконність розпаду Радянського Союзу: аналітики ISW назвали мету
РФ заявила про незаконність розпаду Радянського Союзу: аналітики ISW назвали мету
Кандидат у президенти Польщі пообіцяв не пускати Україну в НАТО
Кандидат у президенти Польщі пообіцяв не пускати Україну в НАТО
Стало відомо, чи буде присутнім Трамп на саміті НАТО
Стало відомо, чи буде присутнім Трамп на саміті НАТО
Путін використовує необізнаність Трампа, щоб досягати своїх цілей у війні – Time
Путін використовує необізнаність Трампа, щоб досягати своїх цілей у війні – Time

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
134K
Трамп йде
95K
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
84K
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані
19K
Новообраний президент Румунії отримав перші погрози вбивством

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua