Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нова хвиля Covid-19 шириться Азією – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Нова хвиля Covid-19 шириться Азією – Bloomberg
Активність вірусу в Гонконзі зараз «досить висока»
фото:.straitstimes.com

Органи охорони здоров'я густонаселених Гонконгу та Сінгапуру попередили про різке зростання кількості випадків захворювання на Covid-19

Нову хвилю захворюваності Covid-19 зафіксовано в Азії, різке зростання випадків зараження коронавірусом відзначається, зокрема, у спеціальному адміністративному районі Китаю Гонконгу, а також у Сінгапурі. Як повідомляє «Главком», про це повідомило агентство Bloomberg.

Кількість заражених у регіоні зростає вже протягом декількох місяців, що періодично призводить до появи нових хвиль захворюваності.

13 травня глава відділу інфекційних захворювань гонконгського Центру охорони здоров'я Оу Цзяжун в ефірі телеканалу RTHK попередив про «досить високий рівень» захворюваності на нову коронавірусну інфекцію. Він повідомив, що минулого тижня в Гонконгу було зафіксовано максимальні показники захворюваності з квітня 2024 року. Кількість звернень до лікарень та госпіталізацій продовжує зростати, як і рівень вмісту вірусу у стічних водах, додав він.

Як зазначає Bloomberg, Сінгапур, один із найбільших фінансових центрів регіону, знаходиться «в стані готовності» до нової хвилі коронавірусу. Так, МОЗ країни у травні вперше за рік опублікувало оновлену статистику захворюваності Covid-19.

У релізі, який розповсюджується, за даними агентства, тільки у разі виникнення «значних сплесків», зазначається, що з 27 квітня по 3 травня було зареєстровано на 28% більше випадків зараження, ніж тижнем раніше, на 30% зросла і кількість госпіталізацій. Влада рекомендувала громадянам вживати запобіжних заходів, у тому числі носити маски в місцях великого скупчення людей.

Нагадаємо, американські вчені з Університету Небраски-Лінкольна розробили інноваційну вакцину під назвою Epigraph, здатну захищати від багатьох штамів грипу А, включаючи небезпечні варіанти вірусу, що циркулюють серед людей, свиней та птахів.

 

Читайте також:

Теги: здоров'я Гонконг влада вірус Сінгапур

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День жалоби без жалоби
День жалоби без жалоби
26 квiтня, 07:37
Переваги ходьби численні і виходять за рамки простого підрахунку кроків
10 тисяч – це міф? Вчені пояснили, скільки кроків потрібно робити щодня
16 квiтня, 09:47
Олександр Печериця показався в лікарні
Актор Олександр Печериця потрапив до лікарні (фото, відео)
2 травня, 11:53
Володимир Жогло розповів про свої проблеми зі здоров'ям
Відомий шоумен Жогло пояснив, чому різко схуднув на 54 кілограми
2 травня, 15:07
Панно «Охорона природи». Автор: Микола Стороженко, 1975 рік. Розташоване на вул. Андрія Малишка, 25/1
Столична влада вирішила посилити захист мозаїк та панно 1950–1980 років
6 травня, 11:20
Випадки чуми зафіксовані у Конго
У Конго стався спалах бубонної та легеневої чуми
7 травня, 10:37
Жінки наражають себе на небезпеку через красу
Жінки масово потрапляють до лікарень через новий бьюті-тренд
9 травня, 09:25
Після тиску з боку Вашингтона Китай шукає нові обхідні шляхи для поставок іранської нафти
Іран відправив до Китаю «зомбі-супертанкер» з нафтою
9 травня, 12:14
Кличко заявив про стеження за столичною владою та звернувся до СБУ
Кличко заявив про стеження за столичною владою та звернувся до СБУ
Сьогодні, 13:26

Соціум

Нова хвиля Covid-19 шириться Азією – Bloomberg
Нова хвиля Covid-19 шириться Азією – Bloomberg
ЄС розкритикував Євробачення за заборону прапора на сцені
ЄС розкритикував Євробачення за заборону прапора на сцені
Папа Лев XIV отримав списки українських військовополонених
Папа Лев XIV отримав списки українських військовополонених
Український розвідник «засвітився» на муралі під Москвою і викликав паніку (фото)
Український розвідник «засвітився» на муралі під Москвою і викликав паніку (фото)
NASA виявило секретну ядерну базу США в Гренландії
NASA виявило секретну ядерну базу США в Гренландії
Літак для Трампа: Катар повідомив нові деталі резонансної угоди
Літак для Трампа: Катар повідомив нові деталі резонансної угоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
120K
Путін не повторив помилку Порошенка
88K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
30K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
23K
ISW: Перед переговорами в Стамбулі Кремль повторив основні вимоги

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua