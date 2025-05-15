Нова хвиля Covid-19 шириться Азією – Bloomberg

Органи охорони здоров'я густонаселених Гонконгу та Сінгапуру попередили про різке зростання кількості випадків захворювання на Covid-19

Нову хвилю захворюваності Covid-19 зафіксовано в Азії, різке зростання випадків зараження коронавірусом відзначається, зокрема, у спеціальному адміністративному районі Китаю Гонконгу, а також у Сінгапурі. Як повідомляє «Главком», про це повідомило агентство Bloomberg.

Кількість заражених у регіоні зростає вже протягом декількох місяців, що періодично призводить до появи нових хвиль захворюваності.

13 травня глава відділу інфекційних захворювань гонконгського Центру охорони здоров'я Оу Цзяжун в ефірі телеканалу RTHK попередив про «досить високий рівень» захворюваності на нову коронавірусну інфекцію. Він повідомив, що минулого тижня в Гонконгу було зафіксовано максимальні показники захворюваності з квітня 2024 року. Кількість звернень до лікарень та госпіталізацій продовжує зростати, як і рівень вмісту вірусу у стічних водах, додав він.

Як зазначає Bloomberg, Сінгапур, один із найбільших фінансових центрів регіону, знаходиться «в стані готовності» до нової хвилі коронавірусу. Так, МОЗ країни у травні вперше за рік опублікувало оновлену статистику захворюваності Covid-19.

У релізі, який розповсюджується, за даними агентства, тільки у разі виникнення «значних сплесків», зазначається, що з 27 квітня по 3 травня було зареєстровано на 28% більше випадків зараження, ніж тижнем раніше, на 30% зросла і кількість госпіталізацій. Влада рекомендувала громадянам вживати запобіжних заходів, у тому числі носити маски в місцях великого скупчення людей.

Нагадаємо, американські вчені з Університету Небраски-Лінкольна розробили інноваційну вакцину під назвою Epigraph, здатну захищати від багатьох штамів грипу А, включаючи небезпечні варіанти вірусу, що циркулюють серед людей, свиней та птахів.