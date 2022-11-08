Новини «могилізації»: бабуся намагалася спалити військкомат, дітей вчитимуть воювати за Путіна

У країні-терористці громадяни по-різному демонструють ставлення до кривавої політики Кремля

У країні-терористці Росії пропаганда невтомно вигадує нові способи переконати громадян вмирати за диктатора Володимира Путіна та виправдовувати агресію. Задля цього, наприклад, у РФ будуть вчити школярів та студентів воювати, інтернет візьмуть під жорсткий контроль, а неугодним закриватимуть роти.

Запровадження військової підготовки у школах, коледжах та технікумах

Попри те, що офіційно війни в РФ немає, міноборони країни-агресорки хоче вчити дітей воєнним навичкам і вважає за можливе залучати до цієї роботи офіцерів з бойовим досвідом. Час навчання має становити щонайменше 140 годин протягом двох років у старших класах. З такою ініціативою виступила депутати з кількох фракцій Держдуми, включаючи «Єдину Росію».

Бабуся спробувала підпалити військкомат

У місті Ангарськ Іркутської області Росії жінка прийшла до будівлі військового комісаріату (на фото) близько 18 години за місцевим часом. З собою у неї були три пляшки з легкозаймистою рідиною. Дві з них вона кинула в будівлю, а третя відскочила і потрапила до машини, що належить співробітникові військкомату.

Розробляють систему стеження за інтернет-трафіком

За даними видання «Відомості», на неї планується витратити 1,2 млрд. рублів (майже 720 млн грн). Передбачається, що система контролюватиме передачу даних між усіма провайдерами та операторами зв'язку.

У 2022 році Росія посіла 65 місце із 70 у рейтингу країн світу за рівнем свободи в інтернеті. З початку війни в Україні Роскомнагляд заблокував приблизно 7 тис. сайтів, зокрема сайти незалежних ЗМІ, правозахисних організацій, політичних партій, громадських діячів. Також були заблоковані Twitter, Facebook та Instagram.

Згідно зі звітом, свобода інтернету в Росії погіршилася на сім пунктів за період з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, досягнувши історичного мінімуму і демонструючи найбільший цього року національний спад свободи у Всесвітній мережі.

Підпалили кіоск бізнесмена, який висловився проти війни

У місті Березники Пермського краю РФ місцевий бізнесмен Роман Оснадчук висловився проти війни у своїх соцмережах. Після цього його оштрафували на 45 тис. рублів (майже 27 тис. грн) за дискредитацію російських військових.

А днями невідомі підпалили його кіоск.

Нагадаємо, днями у Казані натовп розлючених «мобіків» прогнав генерала з польового табору під вигуки «нах*й». При цьому мобілізовані закликали «хитати режим» Путіна.

Тим часом місцева влада Владивостока приморського краю РФ готується до можливих акцій масової непокори. Ці побоювання пов’язані з жорсткою протидією місцевого населення діям та заходам мобілізації на території краю.