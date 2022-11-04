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Влада Владивостока готується до протестів. Розвідка розкрила подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада Владивостока готується до протестів. Розвідка розкрила подробиці
Більша частина жителів Владивостока не підтримує проведення так званої «спеціальної військової операції»
фото ілюстративне

Протягом найближчих місяців навіть на санкціонованих владою масових заходах у Владивостоці будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході

Місцева влада Владивостока приморського краю РФ готується до можливих акцій масової непокори. Ці побоювання пов’язані з жорсткою протидією місцевого населення діям та заходам мобілізації на території краю. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Наразі місцева поліція та спецслужби планують заходи з протидії можливим акціям непокори та посилення поліцейського режиму в регіоні. Передбачена перевірка працездатності систем відеоспостереження установ та організацій владивостока з наданням віддаленого доступу представникам правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні.

Передбачається, що протягом найближчих місяців навіть на санкціонованих владою масових заходах будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході.

«Наразі переважна частина місцевого населення не підтримує проведення так званої «спеціальної військової операції» та мобілізаційних заходів на території краю. Причинами такої є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами зс РФ в ході бойових дій», – зазначає розвідка.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Нещодавно стало відомо, що РФ продовжує мобілізацію, хоча Кремль заперечує.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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