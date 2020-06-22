Новий епіцентр пандемії: у Мексиці за добу від Covid-19 померли понад тисяча осіб
За останні 24 години в Мексиці зафіксували 5 343 нові випадки зараження коронавірусом
Всього в Мексиці від коронавірусу померли 21 825 пацієнтів
У Мексиці за останні 24 години зареєстрували 1 044 летальні випадки, пов’язані з коронавірусом.
Про це свідчать дані міністерства охорони здоров'я країни, пише CNN.
Це найвищий показник смертності від Covid-19 з початку пандемії. Всього в Мексиці від коронавірусу померли 21 825 пацієнтів.
За останні 24 години в Мексиці зафіксували 5 343 нові випадки зараження, в результаті чого число інфікованих перевищило 180 тисяч.
Як повідомлялося, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.
Коронавірус в Україні
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Всього37241
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Хворіють19587
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Одужали16642
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Померли1012
Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.
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