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    У світі

    Новий епіцентр пандемії: у Мексиці за добу від Covid-19 померли понад тисяча осіб

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    За останні 24 години в Мексиці зафіксували 5 343 нові випадки зараження коронавірусом - Новий епіцентр пандемії: у Мексиці за добу від Covid-19 померли понад тисяча осіб
    За останні 24 години в Мексиці зафіксували 5 343 нові випадки зараження коронавірусом

    Всього в Мексиці від коронавірусу померли 21 825 пацієнтів

    У Мексиці за останні 24 години зареєстрували 1 044 летальні випадки, пов’язані з коронавірусом.

    Про це свідчать дані міністерства охорони здоров'я країни, пише CNN.

    Це найвищий показник смертності від Covid-19 з початку пандемії. Всього в Мексиці від коронавірусу померли 21 825 пацієнтів.

    За останні 24 години в Мексиці зафіксували 5 343 нові випадки зараження, в результаті чого число інфікованих перевищило 180 тисяч.

    Як повідомлялося, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      37241
    • Хворіють
      19587
    • Одужали
      16642
    • Померли
      1012

    Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.

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