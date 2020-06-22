Трамп вигадав нову назву коронавірусу і не забув про Китай



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Раніше Дональд Трамп неодноразово називав коронавірус «китайським вірусом» або «уханьським вірусом»

Президент США порівняв коронавірус з кунг-фу (kung fu), придумавши йому співзвучну назву - kung flu (flu - англ. «грип»), тим самим зробивши відсилання до китайського бойового мистецтва

Президент США Дональд Трамп використовував новий термін для опису пандемії коронавірусу, згадавши китайське бойове мистецтво кунг-фу. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що на передвиборчій зустрічі зі своїми прихильниками у місті Талса (штат Оклахома) Трамп порівняв коронавірус з кунг-фу (kung fu), придумавши йому співзвучну назву - kung flu (flu - англ. «грип»), тим самим зробивши відсилання до китайського бойового мистецтва.

«У цієї хвороби найбільша кількість назв в історії. Я можу згадати kung flu і ще близько 19 назв. Багато хто називає це просто вірусом. Багато хто називає грипом. У чому різниця? У нас близько 19-20 різних версій назви коронавірусу», - сказав він.

Як відомо, раніше глава Білого дому неодноразово називав коронавірус «китайським вірусом» або «уханьським вірусом», що викликало обурення багатьох груп захисників цивільних свобод. Активісти заявляли, що подібна мова може викликати спалахи расизму і насильства по відношенню до американців азіатського походження.

Як відомо, ще в березні Трамп заявляв, що КНР вчасно не попередила США про загрозу Covid-19.

Нагадаємо, Трамп заявив, що приховування інформації про Covid-19 владою Китаю призвело до пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп віддав розпорядження знизити темпи тестування на Covid-19 в США.

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін’єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

У п’ятницю, 5 червня, президент США Дональд Трамп також заявив, що країна пройшла пандемію коронавірусу.

До слова, чотири країни ЄС об’єднають зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу

Нагадаємо, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу.