Новий естонський уряд збудує «розумний кордон» з Росією

До зведення інженерних споруд буде залучено оборонну промисловість

Новий уряд Естонії планує інтенсифікувати будівництво «стіни» на кордоні з Росією. Про це з посиланням на лідера Партії реформ Каю Каллас повідомляє УНН.

«Велике питання – це східний кордон, і ми продовжимо будівництво, – сказала вона на прес-конференції за підсумками чергового раунду переговорів про створення коаліції. – За нагоди ми хочемо залучити (до проєкту) естонську оборонну промисловість».

Заступниця голови Центристської партії Майліс Репс додала, що будівництво нової інфраструктури східного кордону вимагає великих ресурсів.

«При цьому ми хочемо продовжити його реалізацію із застосуванням технічних та інших засобів», – додала вона.

Як зазначила Каллас, в числі пріоритетів нового кабінету буде співпраця з США, а також поглиблення співпраці між країнами Балтії, особливо в сфері оборони. Вона запропонувала проводити щорічний саміт балтійських держав на вищому рівні з питань оборонної політики.

Кабінет міністрів Естонії затвердив проєкт облаштування сухопутного кордону з Росією в 2016 році. Як заявляв чинний на той час глава МВС Естонії Ханно Певкур, в інфраструктурному відношенні Таллінн розраховує зробити свій кордон з Росією «найсучаснішим у ЄС», зі стовідсотковим технічним контролем. Прикордонників мали намір забезпечити камерами стеження і безпілотниками.

У серпні 2019 року уряд Естонії інформував, що вартість усього проекту облаштування східного кордону складе 130,5 млн євро. Роботи по будівництву інфраструктури на кордоні почалися в естонському повіті Вирумаа в липні минулого року. Проект може бути завершений до 2026-2027 років.

Минулого тижня попередній естонський уряд подав у відставку на тлі висунутих його членам підозр у кримінальній справі про видачу пільгового державного кредиту компанії Porto Franco.