Прем'єр-міністр Естонії йде у відставку через корупційний скандал

Ратас повідомив, що нинішня урядова коаліція припиняє існування і він сьогодні подасть свою заяву про відставку президенту Естонії

Лідер Центристської партії Юрі Ратас оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра Естонії на тлі висунутих підозр колегам по партії у кримінальній справі про видачу пільгового державного кредиту компанії Porto Franco. Про це повідомляють естонські та європейські ЗМІ, зокрема ERR.

Із заявою про те, що йде з посади очільника уряду країни, Юрі Ратас виступив в ніч на середу перед журналістами. Таке рішення він ухвалив після засідання правління Центристської партії, що тривало багато годин.

«У політиці для вирішення важких ситуацій доводиться робити дуже непростий вибір. У сформованій сьогодні ситуації, виходячи зі своїх цінностей, я ухвалив рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра Естонської Республіки. Це рішення було ухвалено після консультацій з правлінням і фракцією Центристської партії, а також з найближчими колегами. Можливими здавалися різні рішення, але тільки одне з них є правильним», - підкреслив Ратас.

«Оприлюднені сьогодні (йдетья про 12 січня - ред.) підозри прокуратури не означають, що хтось однозначно винен, але вони неминуче кидають серйозну тінь на всіх причетних. У такій ситуації здається однозначно правильним виходом у відставку дати можливість пролити світло на всі обставини і досягти ясності. В умовах політичного і громадського спокою. Переконаний, що слідчі органи виконають свою роботу професійно і неупереджено, а також з'ясують незаперечну правду в цій справі», - додав Юрі Ратас.

Він також повідомив, що з його заявою нинішня урядова коаліція припиняє існування, і він вранці віднесе свою заяву про відставку президенту Естонії.

Співробітники Поліції безпеки Естонії (КаПо) у вівторок пред'явили підозри у скоєнні злочину Центристській партії, генеральному секретарю центристів Михаїлу Корбу, раднику міністра фінансів Керсті Крахт (EKRE), підприємцю Хіллару Тедеру, а також ще двом особам, імена яких поки не розголошуються.

Тедер і Корб підозрюються в укладанні домовленості, що Тедер пожертвує Центристській партії до місцевих виборів до мільйона євро, а Корб вплине на мерію Таллінна, щоб вона надала пов'язаній з Тедером фірмі Porto Franco можливість побудувати під'їзні дороги до споруджуваного в Таллінні об'єкта за пільговою ціною.

Радник міністра фінансів Керсті Крахт підозрюється в тому, що вона домовилася з Тедером використовувати свій вплив у Міністерстві фінансів, щоб за заявкою Porto Franco на отримання державного кредиту було прийнято позитивне рішення. Крім того, Крахт нібито пообіцяла домогтися більш пільгових умов видачі кредиту. Згідно з підозрою, Крахт за ці послуги повинна була отримати від Тедера хабар, передача якого не відбулася в зв'язку з затриманням Тедера і Крахт співробітниками КаПо.

Тедер і Крахт також підозрюються в угоді про відмивання грошей, укладеному з метою приховування передачі хабаря.

Додамо, Юрі Ратас є прем'єр-міністром Естонії з квітня 2019 року.

До слова, у листопаді 2020 року в Естонії міністерка освіти подала у відставку через скандал зі службовим авто.

В Україні тим часом у скандал потрапив представник провладної партії «Слуга народу», нардеп Олександр Дубінський. Так, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента. 12 січня стало відомо, що президент Володимир Зеленський та Офіс президента вирішили відмежуватися від скандалу та взагалі не реагувати на запровадження американських санкцій проти народного депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського.