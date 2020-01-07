Естонія не планує ратифікувати угоду про кордон з Росією



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Якщо ми укладемо новий договір про кордон, це матиме величезні юридичні наслідки – естонський урядовець

Правляча коаліція Естонії не має наміру щодо ратифікації договору про державний кордон з Росією, підписаного в 2014 році.

Про це повідомив спікер Рійгікогу Хенн Піллуаас в інтерв’ю ERR.

«Позиція (урядової) коаліції полягає в тому, що ми не будемо просуватися з ратифікацією прикордонного договору», – сказав Піллуаас.

Відповідаючи на питання про те, як слід вчинити Естонії, якщо Росія ратифікує прикордонний договір першою, Піллуаас заявив, що в такому випадку нічого робити не потрібно.

«Нічого робити не треба. Безумовно, нам не слід його ратифікувати. Якщо ми укладемо новий договір про кордон і відмовимося від тих територій (Івангорода і Печорського району, які відійшли до Естонії за Тартуським мирним договором 1920 року), це матиме величезні юридичні наслідки. По-перше, ми анулюємо Тартуський мирний договір. У зв’язку з цим анулюється і наше правонаступництво, що означає автоматичну зміну складу наших громадян тощо. Це виключно небезпечний шлях», – вважає спікер.

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Нагадаємо, Естонія і Фінляндія запустили газопровід, що позбавить їх залежності від Росії.