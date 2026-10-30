«Новую газету» вбили: одне з найбільших опозиційних видань Росії закривається після 30 років роботи

Журналісти бояться, що проти них почнуться репресії

Головний редактор «Нової газети» заявив, що 9 листопада редакція вимкне сервери та припинить діяльність

Російська «Новая газета» оголосила про припинення роботи після понад 30 років діяльності. Про закриття видання повідомив його головний редактор Сергій Соколов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву видання.

««Новую газету» вбили. «Новая газета» припиняє своє життя. 9 листопада ми погасимо світло в нашому домі, де прожили 30 років. Вимкнемо сервери й підемо», – заявив Соколов.

За його словами, понад три десятиліття роботи разом із країною та її громадянами для редакції завершуються «на вулиці, без засобів до існування, під постійною загрозою репресій».

Заява головного редактора пролунала наступного дня після повідомлень про виселення редакції з будівлі, яку видання займало майже 30 років. Обставини виселення та подальші плани журналістів наразі не уточнюються.

«Новая газета» – одне з найвідоміших опозиційних видань Росії. У 2022 році Роскомнагляд позбавив видання ліцензії на здійснення медіадіяльності, після чого частина журналістів створила проєкт «Новая газета Европа» за межами Росії.

Варто нагадати, що російське міністерство просвіти затвердило Концепцію історичного просвітництва та ухвалило рішення про створення експертної ради, яка визначатиме, які інтерпретації минулого є «допустимими».