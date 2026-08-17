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Російське видавництво зацензурувало автобіографію Папи Франциска

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Із 2022 року з продажу в Росії зникло близько 600 найменувань книжок через цензурні причини
фото: соцмережі

У російському виданні виявили купюри у фрагментах про ЛГБТ та благословення одностатевих пар

У Росії видавництво «Альпіна Паблішер» випустило автобіографію Папи Франциска «Надія», однак кілька фрагментів тексту в книзі закрили чорними плашками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Новая газета. Європа».

Що саме приховали

Про купюри наприкінці липня повідомила книгарня Primus Versus, опублікувавши в Telegram фотографії сторінок із чорними плямами. За даними крамниці, ті самі фрагменти вилучили й з електронної версії книги. Пізніше на це звернув увагу паблік «Християни проти війни».

Російське видавництво зацензурувало автобіографію Папи Франциска фото 1
фото: соцмережі

Теологиня Наталія Василевич порівняла російське видання з оригіналом і встановила, що саме прибрали цензори. Під плашками опинилися слова Франциска про те, що церква запрошує серед інших гомосексуальних і трансгендерних людей. За словами понтифіка, трансгендерні люди можуть хреститися й ставати хресними батьками на тих самих умовах, що й решта вірян, а гомосексуальність він назвав «не злочином, а людською реальністю».

Закрили також фрагмент про декларацію Fiducia supplicans, яку Ватикан ухвалив у грудні 2023 року. Документ дозволив священникам поза літургією благословляти одностатеві пари, не визнаючи такий союз шлюбом.

Автобіографію «Надія» Франциск писав шість років у співавторстві з італійським видавцем Карло Муссо – це перші повноцінні мемуари понтифіка, і саме в них у російському виданні цензори прибрали найбільш чутливі для влади РФ місця.

Російське видавництво зацензурувало автобіографію Папи Франциска фото 2
фото: соцмережі

Цензура книжок у Росії

З 2022 року російська влада поширила заборону на інформацію, яку вважає «пропагандою» чи «демонстрацією нетрадиційних стосунків», на аудиторію всіх вікових категорій. Після ухвалення закону видавництва, книгарні та маркетплейси почали вилучати окремі фрагменти з книжок і знімати видання з продажу.

За даними видання The Insider, із 2022 року з продажу в Росії зникло близько 600 найменувань книжок через цензурні причини. Лише в лютому 2024 року маркетплейс «Мегамаркет» зняв 252 книжки через закон про «пропаганду ЛГБТ» – серед них твори Достоєвського, Оскара Вайльда та Стівена Кінга. Ще 153 найменування вилучили після порушення кримінальної справи проти співробітників видавництв Popcorn Books та Individuum, а понад 50 письменників у Росії визнали «іноземними агентами».

Нагадаємо, раніше Росія заборонила ЛГБТ-рух, назвавши його «екстремістським» – тепер участь у діяльності таких організацій в РФ карається позбавленням волі.

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Теги: Папа Римський росія церква книги Європа Ватикан ЛГБТ

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