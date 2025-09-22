Переможцем «Інтербачення» став в'єтнамський співак Дик Фук. Але вже після його перемоги з'ясувалася прикра деталь

Як «Інтербачення» висміяло російські «традиційні цінності»

Неймовірно смішна історія. Після того, як Росію вигнали з «Євробачення», Москва вирішила влаштувати свій аналог «Євробачення» – «Інтербачення», куди запросили в основному виконавців з країн «глобального півдня». Покликали співаків з Китаю, Бразилії, В'єтнаму, Таджикистану, Венесуели тощо.

Звісно, все це подавалося як конкурс на основі традиційних цінностей, без ЛГБТ, трансів та іншого розпусти, типу Кончіти Вурст. Не те, що на Заході проклятому!

Переможцем «Інтербачення» став в'єтнамський співак Дик Фук. Але вже після його перемоги з'ясувалася прикра деталь. В'єтнамський співак теж виявився відкритим геєм.

Причому, свою орієнтацію він афішує як у кліпах, так і у своїх соціальних мережах.

Тобто, займається тим, що у РФ називається «пропагандою ЛГБТ» і карається тюремними термінами.

Так і живуть. Своїх геїв саджають і переслідують. А в'єтнамських піарять і нагороджують.