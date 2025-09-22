Головна Думки вголос Денис Казанський
Денис Казанський Журналіст

«Інтербачення» по-російськи: як Кремль програв власній цензурі

Переможцем «Інтербачення» став в'єтнамський співак Дик Фук. Але вже після його перемоги з'ясувалася прикра деталь
колаж: glavcom.ua/фото: ria.ru

Як «Інтербачення» висміяло російські «традиційні цінності»

Неймовірно смішна історія. Після того, як Росію вигнали з «Євробачення», Москва вирішила влаштувати свій аналог «Євробачення» – «Інтербачення», куди запросили в основному виконавців з країн «глобального півдня». Покликали співаків з Китаю, Бразилії, В'єтнаму, Таджикистану, Венесуели тощо.

Звісно, все це подавалося як конкурс на основі традиційних цінностей, без ЛГБТ, трансів та іншого розпусти, типу Кончіти Вурст. Не те, що на Заході проклятому!

Переможцем «Інтербачення» став в'єтнамський співак Дик Фук. Але вже після його перемоги з'ясувалася прикра деталь. В'єтнамський співак теж виявився відкритим геєм.

Причому, свою орієнтацію він афішує як у кліпах, так і у своїх соціальних мережах.

Тобто, займається тим, що у РФ називається «пропагандою ЛГБТ» і карається тюремними термінами.

«Інтербачення» по-російськи: як Кремль програв власній цензурі фото 1

Так і живуть. Своїх геїв саджають і переслідують. А в'єтнамських піарять і нагороджують.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
