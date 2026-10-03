Президент Азербайджану принизив Путіна і Росію (відео)

Ільхам Алієв заявив, що у світі існують лише дві наддержави – США та Китай

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у світі є лише дві наддержави – Сполучені Штати Америки та Китай. Росію, яка претендує на статус одного зі світових центрів сили, азербайджанський лідер до цього переліку не включив. Про це Алієв заявив 2 жовтня під час VIII з'їзду партії «Новий Азербайджан», повідомляє «Главком».

Під час виступу Алієв говорив про зовнішню політику Азербайджану та відносини країни зі світовими державами. Він назвав історичними дві останні події – встановлення відносин стратегічного партнерства зі США та Китаєм.

З Китаєм було підписано декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство, а зі Сполученими Штатами – Стратегічну хартію. «Це дві наддержави світу, третьої немає», – заявив Алієв.

Росію чи її президента Володимира Путіна у цьому фрагменті виступу Алієв безпосередньо не згадував. Водночас із його слів випливає, що РФ до переліку світових наддержав він не зараховує.

Президент Азербайджану також звернув увагу на конкуренцію між Вашингтоном і Пекіном. На його думку, встановлення спільних правил на основі взаєморозуміння між США та Китаєм може стати важливим чинником для всього світу.

Нагадаємо, відносини між Азербайджаном та Росією суттєво погіршилися після катастрофи літака Azerbaijan Airlines наприкінці 2024 року. Пасажирський Embraer E190, який летів із Баку до Грозного, розбився поблизу казахстанського Актау. Загинули 38 людей.

Ільхам Алієв поклав відповідальність за трагедію на російську сторону та вимагав визнання провини, покарання винних і компенсацій постраждалим.

У лютому 2026 року Алієв також звинуватив Росію у свідомих ударах по посольству Азербайджану в Києві. За його словами, після першого влучання Баку передав Москві точні координати своїх дипломатичних об'єктів, однак атаки продовжилися.