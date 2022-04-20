Родичам військовослужбовців почали телефонувати шахраї

Шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників

Родичам військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах підпорядкованих Командуванню морської піхоти, почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Командування морської піхоти ВМС Збройних сил України.

Користуючись емоційним станом рідних та близьких військовослужбовців, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону. Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.

«Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається», - заявляє Командування морської піхоти.

Як повідомлялося, 12 квітня в Маріуполі частина 36-ї бригади морської піхоти Збройних сил України під час здійснення прориву потрапила під ворожий удар, в результаті чого зазнала втрат, а також група бійців потрапила в полон.

19 квітня відбувся п'ятий обмін полоненими між РФ і Україною. Було звільнено з російського полону 76 осіб.

24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

9 квітня відбувся третій обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою.

14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими між Україною та країною-агресором РФ. Загалом додому повертаються 30 українців: 22 військовослужбовці і вісім цивільних.